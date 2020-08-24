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Деловая газета "Взгляд"

США перестали требовать участия Китая в переговорах с Россией по СНВ-3

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Источник изображения: Tao Liang/Xinhua/Global Look Press

США отказались от своего требования немедленно привлечь Китай к переговорам с Россией по контролю над ядерными вооружениями, сообщают СМИ.

"Администрация Трампа отказалась от своего требования того, чтобы Китай был вовлечен в какие бы то ни было ядерные переговоры. Она теперь нацеливается на достижение политического соглашения с Россией и затем оказание давления на Китай с целью (его) присоединения к переговорам и, в конечном счете, к договору", – приводит ТАСС текст публикации Axios.

Этот вывод подкрепляется признанием самого Биллингсли: "Произошел сдвиг", – заявил спецпредставитель по итогам новой встречи в Вене с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Как утверждает спецпредставитель американского лидера, он представил Рябкову в австрийской столице условия заключения договоренности на основании "ясного мандата", сформулированного для команды переговорщиков США президентом Дональдом Трампом. С точки зрения работающего в структуре Госдепа Биллингсли, в настоящее время "мяч на стороне поля России".

По словам американского дипломата, власти США испытывают "двойственные" чувства относительно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, известный также как СНВ-3). США готовы согласиться на продление этого соглашения, если Россия поддержит рамки выработки будущей, более амбициозной договоренности о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов, заявил Биллингсли.

При этом он подтвердил, что, с точки зрения Вашингтона, такой договор должен будет затрагивать не только все типы ядерных боезарядов России и США, но и охватывать Китай.

Напомним, Рябков сообщал, что Россия выступает за продление ДСНВ, "но не любой ценой".

Биллингсли заявлял, что США готовы заключить с Россией двусторонее соглашение в сфере ядерного разоружения, однако рассчитывают, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.


Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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