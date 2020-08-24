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Деловая газета "Взгляд"

США продолжили требовать от Индии не покупать С-400 и Су-35

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Источник изображения: mil.ru

Вашингтон добивается от Индии отказа от крупных соглашений с Россией в сфере военно-технического сотрудничества, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Индии предложено "не подвергать риску дальнейшие благоприятные возможности" военно-технического сотрудничества с США. Такое сотрудничество может быть "осложнено" приобретением "значительных российских вооружений", заявили в Госдепе.

Купер отметил, что "речь идет не обо всем", но приобретение "чего-то вроде С-400 представляло бы собой вызов", как и покупка истребителей Су-35, передает ТАСС.

Как заявили в Вашингтоне, США понимают, что Россия является давним партнером Индии в области ВТС. Госдеп заверил, что США не хотят навредить обороноспособности Индии. По словам Купера, американская сторона осознает, что Индия не может быстро отказаться от российских поставок.

"Глядя на это с точки зрения будущей модернизации, обеспечения зрелости оборонного потенциала, мы и ведем откровенный разговор в столицах относительно того, что является возможным, а что способно поставить под угрозу модернизацию", – сказал представитель Госдепа, уклонившись от ответа на вопрос, могут ли США продать Индии системы ПРО THAAD, ЗРК Patriot и самолеты F-35.

Напомним, Вашингтон с помощью шантажа, угроз и дешевой военно-политической демагогии пытается убедить Нью-Дели отказаться от С-400.


Антон Антонов

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
THAAD
С-400 Триумф
Су-35
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