Войти
Деловая газета "Взгляд"

Байден обещал «не закрывать глаза на российские награды за головы» американцев

846
0
0
Источник изображения: Scott Varley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден официально согласился на выдвижение в президенты США от Демократической партии и выступил с программной речью.

В эфире виртуального съезда демократов Байден заявил, что "горд быть демократом" и что для него "большая честь принять эту номинацию в президенты США", передает РИА "Новости".

Он обещал "поддерживать союзников и друзей" США, а также "ясно дать понять противникам, что дни заигрывания с диктаторами прошли".

"При президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат", – сказал он.

Американское издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы "предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане". В Пентагоне заявляли, что у них нет доказательств информации о "сговоре" России с боевиками.

Байден заявил, что "не потерпит иностранного вмешательства в наиболее священное демократическое действие – голосование".

"Дайте людям свет – и они найдут свой путь. Эти слова относятся и к нашему времени", – заявил он, добавив, что "нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени".

Байден заявил, что в случае победы на выборах будет "извлекать" из американцев "только хорошее, а не плохое", сейчас же в США "слишком много агрессии, страха, разделения". Байден обещал быть "союзником света, а не тьмы". Он заявил, что для жителей США пришло время "объединиться" и "преодолеть эту эпоху тьмы".

По его словам, США столкнулись с четырьмя "историческими" кризисами: пандемией, экономическим спадом, расизмом и угрозой изменения климата. США переживают самые "сложные времена из тех, которые когда-либо переживала Америка".

Как заявил Байден, если "нынешний обитатель Белого дома получит еще четыре года президентства, то он будет делать то, что делал последние четыре года".

"Президент не берет на себя никакой ответственности, отказывается быть лидером, винит во всем других", – сказал Байден, добавив, что действующий глава американского государства Дональд Трамп провоцирует "разделение и ненависть".

"Как президент, я возьму под контроль вирус, который забрал столько жизней, потому что наш нынешний президент не сделал этого с самого начала", – заявил Байден, посетовав, что у США все еще нет плана борьбы против коронавируса.

"А у меня есть", – подчеркнул он, пояснив, что "начиная с марта, создавал национальную стратегию" по борьбе с коронавирусом.

В США, по его словам, "развернут систему тестирования с получением немедленных результатов тестов", будут "сами производить оборудование и защитные материалы, которые нужны здесь, в Америке, чтобы больше не пришлось просить о помощи у Китая или других иностранных государств".

Байден подчеркнул, что частью его плана также является снабжение школ всем необходимым. На "национальном уровне будет закреплена обязанность носить маски, и не как бремя, а как патриотическое обязательство по защите друг друга".

Он подчеркнул, что Трамп "не справляется". В США ситуация хуже, чем в остальном мире, но Трамп "продолжает ждать чуда".

"У меня есть для него новости: чудес не бывает", – заявил Байден.

Напомним, Байден был утвержден кандидатом в президенты США. Сенатор Камала Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты.


Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Изменение климата
Похожие новости
22.04.2020
США проведут расследование причин появления коронавируса
12.11.2019
Генсек НАТО: хорошо, если Евросоюз будет больше делать в области обороны (Süddeutsche Zeitung, Германия)
05.08.2019
Афганистан и Ирак: что показали дебаты демократов в США
08.04.2019
НАТО озаботилось поиском врагов
15.01.2018
Гибридизация НАТО набирает обороты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19