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Известия.ru

Военные РФ и флот Сирии провели совместные учения в Тартусе

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Россия и Сирия провели совместные военные учения в сирийском порту Тартус, сообщает 21 августа РЕН ТВ.

В учениях приняли участие 600 российских и сирийских солдат и моряков, а также 11 боевых кораблей.

Отмечается, что в ходе учения силы действовали как на море, под водой, в воздухе и на суше. Военные отработали схемы отражения потенциальных атак противника.

«Учебные цели достигнуты. Это свидетельствует о том, что у нас значительно выросло и укрепилось взаимодействие между подразделениями ВС РФ и ВС САС в нашем общем деле — борьбе с международным терроризмом», — заявил начальник пункта базирования «Тартус» Владимир Кондратов.

Накануне Сирия передала России дополнительную территорию и акваторию для расширения авиабазы Хмеймим.

В Сирии российские военные дислоцированы на авиабазе Хмеймим и военно-морской базе в порту Тартус.

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Россия
Сирия
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Военные учения
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