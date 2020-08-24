Мотострелки при поддержке авиации уничтожили условного противника на полигоне в Забайкалье

Вертолет Ми-24П на забайкальском полигоне Цугол, где проходит основной этап военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018".

Благовещенск. 21 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Военнослужащие двух общевойсковых объединений Восточного военного округа (ВВО) во взаимодействии с авиационными группами и артиллерийскими расчетами уничтожили условного противника на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба округа.

"Под руководством командующего войсками ВВО генерал-полковника Геннадия Жидко, при проведении практического этапа учений, подразделения отработали ведение маневренной обороны по отражению наступления втрое превосходящих сил "противника", который был обнаружен расчетами беспилотной авиации", - говорится в сообщении.

Огнем из самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня последовательно были уничтожены пункты управления и подавлены крупные огневые средства условного противника, а также его резервные силы, которые были обнаружены разведчиками.

Ликвидация "противника" была проведена при поддержке самолетов и вертолетов армейской авиации ВВО.