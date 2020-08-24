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Деловая газета "Взгляд"

Лавров назвал борьбу с Россией смыслом существования НАТО

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НАТО
НАТО.
Источник изображения: Ralf Hirschberger/dpa/Global Look Press

Для НАТО борьба с Россией на «всех фронтах» стала смыслом существования, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью газете "Труд" он заявил, что Россия не раз "предлагала НАТО пойти по пути деэскалации военной напряженности и снижения рисков военных инцидентов на континенте".

Так, на фоне распространения коронавируса, Москва призвала к "соблюдению военной сдержанности". В частности, предлагалось осуществить "отвод оперативных учений от линии соприкосновения Россия – НАТО, другие меры транспарентности", передает РИА "Новости".

Сама Россия "уже отказалась от проведения крупных учений вблизи границ стран НАТО, перенесла вглубь страны масштабные мероприятия в рамках подготовки войск".

При этом НАТО не показало "готовности к аналогичным шагам". Альянс решил придерживаться линии "сдерживание и диалог", в рамках которой "реальному и открытому диалогу по насущным проблемам места в итоге практически нет".

Руководитель российского внешнеполитического ведомства сравнил нынешнюю политику НАТО с временами холодной войны.

Альянс "развернул широкую активность на "восточном фланге", вблизи наших границ, включая проведение учений и совершенствование военной инфраструктуры", указал Лавров.

Он подчеркнул, что НАТО "расширяет зону своего военно-политического влияния, приглашая все новые страны под свой "зонтик" под лозунгом защиты их от России". Как отметил министр, при "отсутствии реальных угроз безопасности все это приводит лишь к появлению и углублению новых разделительных линий в Европе".

Напомним, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что политика "сдерживания и диалога", выбранная НАТО в отношении России, состоит из сдерживания на 95% и лишь на 5% из диалога.



Антон Антонов

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Страны
Великобритания
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
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