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ТАСС

Более 500 военных и 11 кораблей России и Сирии отработали оборону порта Баниас на учениях

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Тральщик "Вице-адмирал Захарьин"
Тральщик "Вице-адмирал Захарьин".

Начальник пункта базирования Вооруженных сил РФ "Тартус" Владимир Кондратов отметил, что в ходе учений были полностью достигнуты цели, которые ставились перед участниками

БАНИАС /Сирия/, 21 августа. /ТАСС/. Российские и сирийские военные отработали обнаружение и противодействие условным диверсантам в порту Баниас на побережье Сирии в ходе совместных учений. Как сообщил журналистам начальник пункта базирования Вооруженных сил РФ "Тартус" контр-адмирал Владимир Кондратов, в учениях приняли участие более 500 военнослужащих армий двух стран, а также 11 кораблей и боевых катеров флотов России и Сирии.

"Сегодня мы завершили проведение совместного тактического учения, в котором приняли участие 11 кораблей и боевых катеров, вертолеты, подразделения водолазных специалистов, подразделения связистов, специалистов дымопуска - всего более 500 военнослужащих Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики", - сказал Кондратов.

Он добавил, что в ходе учений были полностью достигнуты цели, которые ставились перед участниками. "В ходе учения силы действовали как на море - на воде, так и под водой, в воздухе и на суше. Учебные цели достигнуты. Это свидетельствует о том, что у нас значительно выросло и укрепилось взаимодействие между подразделениями Вооруженных сил России и Сирийской Арабской Республики в нашем общем деле - борьбе с международным терроризмом", - отметил контр-адмирал.

Как сообщил журналистам командующий военно-морскими силами и береговой обороной Сирии вице-адмирал Ясер аль-Хафи, в ходе учений военные двух стран отработали взаимодействие при обнаружении диверсантов в порту Баниас. "Проводилось обнаружение диверсионных групп. Для их уничтожения применялись как надводные силы, так и подразделения водолазов. Эти учения входят в цикл подготовки обороны порта Баниас. Они проводятся периодически и показывают эффективность нашей совместной работы, повышают нашу готовность к выполнению боевых задач", - сказал он.

Сценарий и ход учений

В учениях были задействованы фрегат "Адмирал Макаров", катера "Раптор", противодиверсионный катер "Кинель", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин", а также морская авиация, подразделения морской пехоты и водолазов от российской армии, и катера типа "Москит" и подразделения береговой охраны от армии Сирии.

Согласно замыслу учений, в ходе патрулирования акватории Средиземного моря вблизи морского порта Баниас в сирийской провинции Латакия были обнаружены диверсанты, в частности, корабль, который не отвечал на запросы с берега. Судно-нарушитель, роль которого исполнил российский морской буксир СБ-36, было блокировано с воздуха вертолетом морской авиации Ка-27, а с воды - двумя катерами "Раптор". Затем на него с борта фрегата "Адмирал Макаров" на быстроходной лодке прибыла досмотровая группа морских пехотинцев для захвата экипажа и проверки помещений корабля.

Кроме того, в ходе учений также были проведены артиллерийские стрельбы с борта российских и сирийских военных кораблей и катеров по условному противнику. Подразделения армии Сирии отработали стрельбу из ракетно-бомбовой установки и миномета по мишеням. Также был разыгран эпизод с уничтожением условного беспилотника, в ходе которого подразделения сирийской армии на берегу создали дымовую завесу для маскировки пулеметной точки, из которой был уничтожен летательный аппарат.

Российские военные водолазы также продемонстрировали свою работу по поиску и обнаружению диверсионных групп, которые совершили попытку подхода к порту Баниас под водой.

О порте

Порт Баниас расположен в сирийской провинции Латакия на берегу Средиземного моря. В порту располагается крупный нефтеналивной терминал, он является стратегически важным объектом для инфраструктуры Сирии.

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Проекты
03160 Раптор
1135 Буревестник
БПЛА
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