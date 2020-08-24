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Вестник Мордовии

"Комбайны смерти": почему так называют танки из КНДР "Chonma"

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Танкостроение Северной Кореи долгое время развивалось на основе советских и китайских разработок. В свое время КНДР получили документацию на производство Т-62. Сколько было выпущено таких машин, точно не известно, но кроме собственной армии они также поставлялись в Иран и, возможно, в Эфиопию.

В 80-е годы планировалось организовать лицензионное производство Т-72М1, однако распад Советского Союза не позволил этим планам претвориться в жизнь. Поэтому все силы были брошены на модернизацию "шестьдесят вторых".

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Особенностью танков КНДР стало то, что кроме основного вооружения на них стали устанавливать дополнительное. Причем на них можно было увидеть 14,5-мм пулеметы КПВТ, пусковые установки управляемых противотанковых ракет и зенитных ракет.

Наиболее сильно вооруженным стал "Chonma". На нем сразу установили ПТУР "Bulsae-3", модуль с двумя автоматическими гранатометами и местные клоны ЗРК "Игла". Не удивительно, что эти бронемашины прозвали "комбайнами смерти". Правда, военные эксперты сомневаются, что экипаж танка сможет одновременно эффективно управлять всем этим вооружением. Так ли это, может установить лишь реальная война. Но, хочется надеяться, что ее больше никогда не случится на Корейском полуострове.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Эфиопия
Продукция
Игла ЗРК
КПВТ
Т-62
Т-72
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