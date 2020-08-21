Не заставили ждать. Иран нарастил обогащение урана после угроз США

МОСКВА, 20 августа/ Радио Sputnik. Иран увеличил мощности по обогащению урана после заявлений Вашингтона о планах восстановить санкции против Тегерана, сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение иранской организации атомной энергии.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал о скором возвращении санкций СБ ООН в отношении Ирана. До этого постпредство США распространило свой проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану.
Документ предполагает введение запрета на поставки, продажу или передачу из Ирана оружия. Страны-члены ООН, согласно тексту, должны запрещать своим гражданам закупать оружие у Ирана. Авторы предлагают запретить государствам делиться с Ираном специалистами, знаниями, финансовыми ресурсами, которые могут быть использованы для создания и обслуживания вооружений.
В проекте инициативы говорится, что страны должны замораживать финансовые активы лиц и структур, нарушающих данные положения. Определением лиц, чьи финансовые структуры должны подвергнуться ограничениям, должен специальный комитет, который планируется создать для этих целей.
Ранее радио Sputnik сообщило, как в России и Китае ответили на угрозы США ввести санкции за сотрудничество с Ираном.