Не заставили ждать. Иран нарастил обогащение урана после угроз США

МОСКВА, 20 августа/ Радио Sputnik. Иран увеличил мощности по обогащению урана после заявлений Вашингтона о планах восстановить санкции против Тегерана, сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение иранской организации атомной энергии.

"Будет ли задействован механизм разрешения споров (с помощью которого возможно восстановить санкции) или продолжится текущая обстановка, так или иначе Организация атомной энергии сделала большие шаги по обеспечению (показателя в) 190 тысяч ЕРР", – говорится в сообщении иранского ведомства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал о скором возвращении санкций СБ ООН в отношении Ирана. До этого постпредство США распространило свой проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану.

Документ предполагает введение запрета на поставки, продажу или передачу из Ирана оружия. Страны-члены ООН, согласно тексту, должны запрещать своим гражданам закупать оружие у Ирана. Авторы предлагают запретить государствам делиться с Ираном специалистами, знаниями, финансовыми ресурсами, которые могут быть использованы для создания и обслуживания вооружений.

В проекте инициативы говорится, что страны должны замораживать финансовые активы лиц и структур, нарушающих данные положения. Определением лиц, чьи финансовые структуры должны подвергнуться ограничениям, должен специальный комитет, который планируется создать для этих целей.

Ранее радио Sputnik сообщило, как в России и Китае ответили на угрозы США ввести санкции за сотрудничество с Ираном.