"Любые цели". Военный эксперт рассказал об особенностях ЗРС "Антей-4000"

На форуме "Армия-2020" впервые представят зенитную ракетную систему "Антей-4000". В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин назвал преимущества этого вооружения.

Концерн "Алмаз-Антей" на форуме "Армия-2020" впервые представит публике зенитную ракетную систему "Антей-4000", пишет РИА Новости.

"На площадке перед павильоном "В" будут размещены пусковая установка 9А83М-2Е и пуско-заряжающая установка 9А84М-1Е, а также зенитные управляемые ракеты 9М83МЭ и 9М82МЭ (в транспортно-пусковых контейнерах) из состава этой зенитной ракетной системы", – говорится в сообщении концерна.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа на территории выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

Еще одной новинкой "Армии-2020" станет пусковая установка 51П6Е2 перспективного комплекса нестратегической противоракетной обороны. Она предназначена для борьбы с баллистическими целями.

ЗРС "Антей-4000" – экспортный вариант С-300В4, высокомобильной системы ПВО, предназначенной для обороны объектов военно-государственного значения и группировок войск от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин рассказал об особенностях системы.

"У нас в настоящее время происходит смена поколений зенитно-ракетных систем, которые отвечают за противовоздушную оборону. Появился комплекс С-400 "Триумф" на колесном шасси для защиты объектов, и есть новое поколение машин, которые должны прикрывать движущиеся войска на марше. Появление комплекса "Антей-4000" говорит о том, что у нас идет развитие не только позиционных систем ПВО, но и тех, которые будут защищать войсковые соединения в полевых условиях. Особенность этого комплекса – это гусеничное шасси, которое позволяет ему двигаться вместе с танками, бронетранспортерами в любом направлении и в любой момент. Самый главный элемент этих комплексов – это ракеты в пусковых установках. Выросла дальность этих ракет, высота поражения и возможности перехвата любых целей: от беспилотников до баллистических ракет", – сказал Дмитрий Литовкин.