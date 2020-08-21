Полковник рассказал о преимуществах нового ручного пулемета "Калашникова"

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новый ручной пулемет РПЛ-20 на базе РПК-16, проходящего испытания, будет иметь сменные стволы разной длины, так будет решена проблема перегрева, заявил РИА Новости в четверг заместитель председателя движения "Сильная Россия" Герой России полковник Александр Головашкин.

Ранее генеральный директор "Калашникова" Дмитрий Тарасов сообщил РИА Новости, что концерн начал разработку нового ручного пулемета РПЛ-20 по заказу Минобороны России, его прототип будет представлен на форуме "Армия-2020".

"В том виде, в котором сейчас существует РПК-16, он по сравнению с предыдущей моделью РПК-74 уже претерпел существенные изменения в лучшую сторону именно в модернизации и удобстве использования. У него есть возможность смены ствола, что позволило решить проблему перегрева при стрельбе, причем стволы разной длины: длинный ствол для стрельбы на дальние расстояния, для работы в поле, и короткий ствол для боя в составе группы, в городе или в помещении", - сказал Головашкин.

Также, по его словам, у оружия появился телескопический приклад, что делает его удобным для стрелка, так как можно вести огонь как с пояса, так и лежа с упора. Были модернизированы сошки, благодаря чему произошла правильная развесовка пулемета, что создает хорошую кучность стрельбы.

Головашкин отметил, что с практической точки зрения стрелка по эксплуатации пулемета РПК-74 он был длинный и не очень удобный, особенно при переноске на себе и транспортировке на горных участках с использованием альпинистского снаряжения.

"У РПК-16 телескопический приклад, облегченная и очень удобная рукоятка, пластик – все это, конечно, дает определенные преимущества. И я уверен, что разработчики концерна "Калашников" не ударят в грязь лицом и новая модель будет еще лучше", - заключил собеседник.