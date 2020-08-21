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РИА Новости

Полковник рассказал о преимуществах нового ручного пулемета "Калашникова"

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Ручной пулемет РПК-16
Ручной пулемет РПК-16 на стенде концерна "Калашников".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новый ручной пулемет РПЛ-20 на базе РПК-16, проходящего испытания, будет иметь сменные стволы разной длины, так будет решена проблема перегрева, заявил РИА Новости в четверг заместитель председателя движения "Сильная Россия" Герой России полковник Александр Головашкин.

Ранее генеральный директор "Калашникова" Дмитрий Тарасов сообщил РИА Новости, что концерн начал разработку нового ручного пулемета РПЛ-20 по заказу Минобороны России, его прототип будет представлен на форуме "Армия-2020".

"В том виде, в котором сейчас существует РПК-16, он по сравнению с предыдущей моделью РПК-74 уже претерпел существенные изменения в лучшую сторону именно в модернизации и удобстве использования. У него есть возможность смены ствола, что позволило решить проблему перегрева при стрельбе, причем стволы разной длины: длинный ствол для стрельбы на дальние расстояния, для работы в поле, и короткий ствол для боя в составе группы, в городе или в помещении", - сказал Головашкин.

Также, по его словам, у оружия появился телескопический приклад, что делает его удобным для стрелка, так как можно вести огонь как с пояса, так и лежа с упора. Были модернизированы сошки, благодаря чему произошла правильная развесовка пулемета, что создает хорошую кучность стрельбы.

Головашкин отметил, что с практической точки зрения стрелка по эксплуатации пулемета РПК-74 он был длинный и не очень удобный, особенно при переноске на себе и транспортировке на горных участках с использованием альпинистского снаряжения.

"У РПК-16 телескопический приклад, облегченная и очень удобная рукоятка, пластик – все это, конечно, дает определенные преимущества. И я уверен, что разработчики концерна "Калашников" не ударят в грязь лицом и новая модель будет еще лучше", - заключил собеседник.

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Страны
Россия
Продукция
РПК-16
РПК-74
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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2 комментария
№1
21.08.2020 11:53
Цитата, q
возможность смены ствола, что позволило решить проблему перегрева при стрельбе, причем стволы разной длины: длинный ствол для стрельбы на дальние расстояния, для работы в поле, и короткий ствол для боя в составе группы, в городе или в помещении", - сказал Головашкин.
Это НЕ решает проблему перегрева.
Если перегрелся в поле, то короткий ствол не поставишь - не та дальность.
А если перегрелся в здании, то длинный, конечно, заменит, но тогда зачем нужен короткий?!
Нельзя реагировать на каждую хотелку от Минобороны! Надо доказывать реальные варианты!
Кстати, два разных ствола - это ещё и две разных баллистики пуль, следовательно, два комплекта прицелов или прицел с двумя комплектами сеток, разметок на планке и т.п.
Два одинаковых ствола - вот решение проблемы перегрева. Давно опробовано на ПКМ. Другое решение - ПКП с кожухом, где принудительная циркуляция воздуха (если она есть в реальности).
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№2
21.08.2020 11:55
Цитата, q
аместитель председателя движения "Сильная Россия" Герой России полковник Александр Головашкин.
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