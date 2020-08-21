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РИА Новости

Готовы применить силу. СМИ о действиях США при конфликте Греции и Турцией

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Пожар на десантном корабле USS Bonhomme Richard
Пожар на десантном корабле USS Bonhomme Richard на военно-морской базе Сан-Диего.
Источник изображения: © РИА Новости / Тихоокеанский флот ВМС США

МОСКВА, 20 августа/ Радио Sputnik. Экспедиционная военно-морская плавучая база ВМС США USS Hershel Woody Williams встала на рейде около греческого острова Крит с целью не допустить обострения возможного конфликта внутри НАТО – между Афинами и Анкарой.

В этот же район, сообщают Argumenti.ru, помимо кораблей греческих и турецких ВМС, для мониторинга обстановки также прибыли два французских фрегата.

Издание напоминает, что поводом для нового обострения отношений между Грецией и Турцией стали шельфовые месторождения углеводородов и отсутствие границы в акватории.

Как утверждается в публикации, вероятность боевых действий в юго-восточной части Европы повышается из-за того, что в противостояние вмешиваются другие государства: Франция – на стороне Афин, а также Италия, которая, по мнению издания, негласно поддерживает Анкару.

Ранее радио Sputnik сообщало, как США "разруливают" конфликт между Грецией и Турцией.

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