Американские исследователи предсказали США атомный кризис

Отчет рейтингового агентства Moody’s показывает, что глобальное изменение климата в мире может вызвать атомный кризис в США.

Группа исследователей проанализировала ситуацию 57 атомных электростанциий (АЭС) США и оценила их готовность к различным климатическим угрозам на ближайшие 20 лет. Большинство предприятий оказались не готовы к возможным глобальным изменениям климата в мире. АЭС могут столкнуться с дефицитом воды, которая необходима для охлаждения реакторов, что приведет к остановке в работе станции. Также существует риск наводнений из-за разлива рек, пишет Bloomberg.

Отмечается, что американские АЭС производят примерно 20% электроэнергии США. По мнению исследователей, главной проблемой является не техническая оснащенность АЭС, а климатические условия, которые меняются слишком быстро.

Отчет призван подчеркнуть степень давления окружающий среды на предприятия США. Исследователи считают, что американские АЭС должны выделить инвестиции для адаптации станций к возможным угрозам.

Ранее профессор Токийского университета Масаюки Икэда из отделения планетарных исследований и изучения Земли факультета естественных наук сообщил, что через 100 тыс. лет на Земле наступит новый ледниковый период.

Ксения Панькова