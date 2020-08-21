В NASA прокомментировали снижение давления на МКС

Утечка воздуха в американском сегменте Международной космической станции находится в пределах допустимых характеристик и не несет непосредственной угрозы экипажу. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Первые признаки небольшого снижения давления были замечены в сентябре 2019 года, говорится в сообщении. На то, чтобы провести точные измерения, потребовалось некоторое время. Сейчас команда работает над выявлением причины неисправности.

Американские астронавты проведут выходные не в своем сегменте, а в российском модуле «Звезда», сообщили в NASA.

Ранее 20 августа в корпорации «Роскосмос» заявили «Известиям», что речь идет именно о снижении давления на МКС, а не о разгерметизации.

«Неполадка будет устранена, как только найдут причину», — сказал собеседник издания.

При этом ранее в этот же день ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что экипаж зафиксировал утечку воздуха на российском сегменте станции.

Фото: NASA