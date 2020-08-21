Новый вид боевых пистолетов начали производить в Подольске

МОСКВА, 20 августа/ Радио Sputnik. Производство нового пистолета "Удав", обладающего уникальными особенностями, стартовало в подмосковном Подольске, передает пресс-служба Мининвеста региона.

Конструкторские новинки обеспечивают российскому пистолету технические преимущества над зарубежными конкурентами, такими как CZ, Glock, Walther, Colt. Для "Удава" создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. В комплект также входит глушитель со сменным теплопоглощающим модулем. Кроме того, есть возможность использовать два вида патронов.

По результатам прохождения государственных испытаний пистолет был рекомендован к принятию на вооружение. Выпуском продукции занялся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Как ранее сообщало радио Sputnik, концерн "Калашников" завершил предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны "Малыш".