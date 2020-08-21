Снова провоцируют. Захарова о намерении США разместить ракеты в Азии

МОСКВА, 20 августа/ Радио Sputnik. Намерение США разместить ракеты средней и малой дальности в Азии направлено на дестабилизацию ситуации в регионе и мире, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли в интервью японскому изданию "Никкэй" заявил о намерении Вашингтона обсудить способы повышения мер защиты союзников с рядом азиатских стран. Такие меры он связал с ростом угрозы нацбезопасности Штатов со стороны Китая.

"Полагаем, это дестабилизирующая мера с точки зрения международной и региональной безопасности. Несомненно, появление новых американских ракетных средств в регионе спровоцировало бы опасный виток гонки вооружений – снова. Вынуждены также учитывать, что такие вооружения создавали бы дополнительные ракетные риски и для нашей территории, включая объекты стратегического значения, что потребует принятия необходимых мер реагирования", – приводит РИА Новости слова Захаровой.

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО).

В Москве подчеркнули, что ракета имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Минобороны РФ прокомментировало выход США из ДРСМД.