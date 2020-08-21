Министр обороны Белоруссии поручил провести тактические учения

МОСКВА, 20 августа/ Радио Sputnik. Глава оборонного ведомства Белоруссии Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении. Сообщение об этом разместил Telegram-канал Минобороны республики.

"Глава военного ведомства поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на гродненском тактическом направлении", – приводит текст сообщения "Парламентская газета".

О приведении в боевую готовность подразделений армии на западных рубежах во вторник на совещании с членами Совбеза заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как ранее сообщало радио Sputnik, в Белоруссии оппозиция расширила состав координационного совета.