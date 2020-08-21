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РИА Новости

Министр обороны Белоруссии поручил провести тактические учения

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Совместные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019"
Совместные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 20 августа/ Радио Sputnik. Глава оборонного ведомства Белоруссии Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении. Сообщение об этом разместил Telegram-канал Минобороны республики.

"Глава военного ведомства поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на гродненском тактическом направлении", – приводит текст сообщения "Парламентская газета".

О приведении в боевую готовность подразделений армии на западных рубежах во вторник на совещании с членами Совбеза заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как ранее сообщало радио Sputnik, в Белоруссии оппозиция расширила состав координационного совета.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
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