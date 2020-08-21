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Известия.ru

Boeing начала продавать 737 Max под новым названием

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Karen Ducey

Компания Boeing переименовала модель самолета 737 Max. Первый контракт на поставку новых лайнеров 737-8 уже заключен, говорится в сообщении производителя 20 августа.

Получателем самолетов под новым названием стал польский перевозчик Enter Air. Речь идет о двух лайнерах с дальнейшей докупкой еще двух. После полного выполнения контракта у перевозчика будет 10 самолетов данной модели.

Генеральный директор Enter Air Гржегож Поланески заявил, что он уверен: несмотря на текущий кризис, нужно думать о будущем. Он отметил, что после прохождения проверок 737 Max еще долго будет лучшим самолетом в мире.

Полеты Boeing 737 Max приостановлены по всему миру в 2019 году после двух крупных авиакатастроф.

В октябре 2018 года разбился Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Самолет упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Летом 2020 года Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщал, что эксплуатация этой модели возобновится не ранее февраля 2021 года.


Фото: REUTERS/Karen Ducey

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Страны
Индонезия
Польша
Россия
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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