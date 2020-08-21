Стягивают войска: НАТО активизировалось в Норвегии

НАТО интенсивно стягивает войска к границам Норвегии

НАТО проводит активную военную политику на севере Европы. В частности, стягиваются войска к Норвегии. По мнению российских дипломатов, это происходит намеренно под предлогом "российской угрозы". Помимо того, что в страну направляются подлодки и устанавливаются радиолакационные станции, проводятся также масштабные учения и разведка именно вблизи границ России.

НАТО проявляет свою военную активность на севере Европы - Альянс стягивает войска к Норвегии. В Министерстве иностранных дел России считают, что НАТО специально направляет в Норвегию военных, а также атомные подлодки, радиолокационные станции. Кроме того, там проводятся масштабные учения и разведывательные миссии, передает РИА «Новости».

Все эти действия, как и в других странах, например, в Польше, проводятся под предлогом «российской угрозы». Агентство отмечает, что участились учения в Баренцевом и Норвежском морях. В них принимают участие корабли Альянса с привлечением норвежского флота. Двумя годами ранее в Норвегии состоялись крупнейшие учения НАТО Trident Juncture. Коллективную оборону при нападении условного противника отработали 50 тыс. военных. В маневрах были задействованы 65 военных кораблей. В частности, впервые со времен холодной войны в Норвежское море зашел авианосец США «Гарри Трумен».

Российские дипломаты неоднократно обращали внимание на то, что действия НАТО на севере Европы усиливают милитаризацию Арктики. В январе этого года посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов подчеркнул, что действия НАТО ведут к напряженности и дестабилизации ситуации в регионе. В свою очередь командующий Северным флотом России Александр Моисеев подтвердил, что страны-участницы Альянса ведут активную подготовку своих войск в Арктике.

Как отмечает РИА «Новости», НАТО расширяет свою разведдеятельность в регионе. Например, вблизи российских границ проходят корабли разведки ВМС Норвегии, а с авиабаз этой страны вылетают на патрулирование американские Poseidon.

МИД особенно беспокоят полеты разведсамолетов Альянса. Летательные аппараты ВМС США приближаются на опасное расстояние к российским границам, из-за чего Минобороны приходится каждый раз поднимать в воздух истребители.

Неделей ранее МиГ-31 был отправлен на перехват Poseidon, в начале августа над водами Баренцева моря был засечен норвежский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20, подчеркивает РИА «Новости».

В марте этого года российский президент Владимир Путин подписал основы госполитики в Арктике, которые будут действовать до 2035 года. В частности, в них прописана защита российского суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, власти страны будут делать упор на сохранение Арктики как территории мира и взаимовыгодного сотрудничества.

В то же время российские власти размещают там системы противовоздушной обороны C-400, отмечает РБК. В Минобороны это действие объяснили перевооружением зенитного ракетного полка ПВО Северного флота. Благодаря этому, как отметили в ведомстве, удалось значительно увеличить зону воздушного пространства, которая попадает под контроль российских военных.

Если Россия недовольна деятельностью НАТО, то Альянс, в свою очередь, жалуется на Россию. В конце мая этого года зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия угрожает противолодочной обороне НАТО в Северной Атлантике. Он имел в виду так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.

Американский чиновник уверен, что таким образом Россия хочет помешать «США и Канаде отреагировать и перегруппироваться в случае кризиса, поставив под угрозу Фареро-Исландский рубеж».

Что касается конкретно Норвегии, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с РИА «Новости» выразил мнение, что Осло хотят отдалиться от мероприятий НАТО, но это становится все труднее.

"В случае смены руководства страны может случиться все что угодно, в том числе и появление американских военных баз, - уверен эксперт. - Норвегия уже разместила американский военный контингент для учений, принимает подводные лодки США на своих базах. Курс на милитаризацию очевиден».

Он подчеркнул, что «неизвестно», как может измениться ситуация. «Но ясно, что по мере усиления военной и политической напряженности Осло будет уступать давлению Вашингтона. В том числе потому, что на фоне ожидаемой жесткой битвы за Арктику норвежцы очень рассчитывают на американцев", - заключил специалист.

Ангелина Мильченко