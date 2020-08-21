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Интерфакс-АВН

Начальник Генштаба Герасимов проверил ход специальных учений в Астраханской области

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Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Фото с сайта www.mil.ru
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Фото с сайта www.mil.ru.

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход специальных учений по материально-техническому обеспечению войск в Астраханской области, сообщает Минобороны РФ в четверг.

"Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил практические действия войск в рамках проведения специальных учений материально-технического обеспечения. На аэродроме Ахтубинск подразделения ВВС продемонстрировали подготовку к вылетам смешанной авиационной группы с применением перспективных образцов инженерно-аэродромной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений была показана установка комплексов "Кинжал" на истребители-перехватчики МиГ-31. Также на полигоне Капустин Яр Герасимов оценил работу медицинского отряда, подразделений военной полиции и органов военно-политической работы, развернутых на полигоне в четверг.

"Тыловая группировка развернула район комплексного восстановления техники, полевые склады горючего, места массовой заправки техники, пункты содержания запасов питьевой воды, банно-прачечные комплексы и полевые бытовые пункты, а также пункты выполнения ветеринарно-санитарной экспертизы продовольствия в полевых условиях", - сообщили в Минобороны.

Там пояснили, что по легенде учений артиллерия и авиация условного противника нанесла удары по выдвигающимся подразделениям, что привело к скоплению поврежденного вооружения и техники. Задачей тыловой группировки стала оценка их состояния, а также эвакуация и ремонт.

Маневры проходят под контролем заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

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Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
МиГ-31
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