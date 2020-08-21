Минобороны Белоруссии заявило о вмешательстве в дела страны извне

Глава минобороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин заявил в четверг о вмешательстве во внутренние дела республики, прогнозируется развитие различных вариантов.

«Мы видим, что сегодня идет вмешательство во внутренние дела нашего государства. Мы получаем информацию из различных источников, которая не может нас не беспокоить», — сказал Хренин на видеозаписи с заседания центра стратегического управления ведомства, где он заслушал предложения должностных лиц о проведении мероприятий боевой подготовки. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале министерства 20 августа.

Он добавил, что решил провести комплексное тактическое учение с войсками западного оперативного командования на гродненском тактическом направлении. «Данное решение сегодня ночью доложено главе государства, им утверждено», — сказал министр.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа не утихают протесты. На улицы страны вышли люди, которые не согласны с результатами голосования. По данным Центризбиркома, победителем в борьбе за должность главы государства стал Александр Лукашенко.

Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным 20 августа итоги экстренного саммита Евросоюза по Белоруссии, который состоялся 19 августа.

Накануне Мишель говорил, что альянс не признал результаты выборов в Белоруссии и пообещал введение санкций против значительного числа официальных лиц, «ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов» в стране, в том числе и против Лукашенко.

В тот же день премьер-министр Польши Матеуш Муравецкий заявил, что выборы в Белоруссии не являются демократичными и должны пройти повторно.

В Кремле говорили, что относятся к событиям в Белоруссии как к внутреннему делу этой страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что не видит необходимости в чьем-либо посредничестве для урегулирования ситуации в республике. Он выразил надежду, что Минск сможет самостоятельно разобраться в своих внутриполитических делах и не пойдет на поводу у сторонников деструктивной логики «вы или с Россией, или с Европой». Лавров призвал страны Запада вспомнить, чем закончилось их посредничество на Украине в 2014 году.

Фото: ТAСС/Валерий Шарифулин