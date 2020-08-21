Российские военные в сирийском Тартусе отработали уничтожение подводных диверсантов

Фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Макаров»» в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в сирийском Тартусе.

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Корабли Черноморского флота провели учение по уничтожению подводных диверсантов в Средиземном море, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулёв.

"Экипажи кораблей ЧФ, выполняющие задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, провели учение по противоподводно-диверсионной обороне в акватории пункта базирования кораблей", - сообщил Рулёв.

По легенде учения, дежурными силами были обнаружены две быстроходные лодки с группой неизвестных лиц, направляющиеся в сторону пункта базирования кораблей ЧФ.

В ходе учения противодиверсионный катер типа "Грачонок" и патрульный катер "Раптор" вышли на перехват целей. После идентификации объектов как условного противника личный состав произвёл предупредительные выстрелы из крупнокалиберных пулемётов.

Условные диверсанты в ответ открыли огонь из огнестрельного оружия и разделились на две группы. Одна лодка попыталась захватить спасательное буксирное судно "СБ-36", находящееся в акватории базы, со второй спустили с борта в воду порядка 10 диверсантов в водолазном снаряжении.

"Обе лодки были перехвачены и уничтожены противодиверсионными катерами, после чего на поиск условных диверсантов выдвинулись боевые пловцы отряда ПДСС", - сообщил представитель ЧФ.

В качестве профилактических действий корабли ЧФ, в том числе фрегат "Адмирал Макаров" и морской тральщик "Иван Голубец", провели условное гранатометание, а также выполнили проворачивание винтов для недопущения минирования подводной части кораблей.

После этого условные диверсанты были вынуждены всплыть и были захвачены.

Роль условного противника выполняли водолазные специалисты с фрегата "Адмирал Макаров" на штатных быстроходных лодках "БЛ-680".

Всего в учении было задействовано около 10 кораблей, катеров и судов обеспечения ЧФ и более 500 военнослужащих.

Россия в Сирии располагает авиабазой "Хмеймим" и военно-морской базой в порту Тартус.

Сообщалось, что противовоздушную оборону российских баз в Хмеймиме и Тартусе обеспечивают комплексы ближнего действия "Панцирь-С" и "Тор-М2", а также большой дальности - С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения военной полиции, морской пехоты, Центра по примирению враждующих сторон.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. В прошлом сентябре российские военные сообщили, что на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус создан судоремонтный центр.

В январе 2017 года источник сообщил "Интерфаксу", что российские военные модернизируют базу ВМФ РФ в сирийском Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. В этих целях велись работы по углублению и расширению фарватера в порту Тартус.

Согласно российско-сирийскому соглашению о пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, там могут размещаться до 11 кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около 10 боевых кораблей и судов обеспечения.