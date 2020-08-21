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ЦАМТО

КТРВ представит новые разработки на МВТФ "Армия-2020"

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Авиационные средства поражения разработки корпорации "Тактическое ракетное вооружение" являются универсальными по носителю и могут применять на любых типах отечественных самолетов, в том числе и перспективных. Фото предоставлено корпорацией "Тактическое р
Авиационные средства поражения разработки корпорации "Тактическое ракетное вооружение" являются универсальными по носителю и могут применять на любых типах отечественных самолетов, в том числе и перспективных. Фото предоставлено корпорацией "Тактическое ракетное вооружение".

ЦАМТО, 20 августа. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) примет активное участие в МВТФ "Армия-2020". Делегацию Корпорации возглавит генеральный директор Борис Обносов.

В ходе проведения форума будет работать демонстрационный центр Корпорации, где будут представлены образцы продукции военного назначения, разработанные головным предприятием КТРВ, ГосМКБ "Радуга", ГосМКБ "Вымпел", ГНПП "Регион", ВПК "НПО машиностроения", Концерном "МПО – Гидроприбор", Концерном "Гранит-Электрон".

В исторической части экспозиции будут размещены тактические крылатые ракеты и ракетные системы, созданные в разные годы на предприятиях, ныне входящих в состав Корпорации, а также уникальные образцы морского подводного оружия.

В отдельной зоне демонстрационного центра будет представлен широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения, изготовленной с использованием новейших технологий и уникальных материалов. Это инновационные изделия для космической отрасли, авиации, судоходства, железнодорожного и автотранспорта, медицины, топливно-энергетической, металлургической и химической промышленности, служб ЖКХ. На стендах можно будет, в частности, увидеть космический аппарат "Кондор-Э", различные модификации радиовысотомеров, устройства и детали для авиадвигателя ПД-14 и самолета МС-21, тренажер для парашютистов, аппаратуру и установки для судов и судоходства, медицинские приборы и стенды, образцы уникальных эндопротезов, высокопрочного инструмента, аккумуляторов и композиционных материалов, литейную продукцию 9-го класса точности.

В ходе работы форума запланирована насыщенная деловая программа, презентации продукции с использованием современных мультимедийных технологий.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "КТРВ".

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