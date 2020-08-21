Зенитную ракетную систему "Антей-4000" впервые покажут на "Армии-2020"

Зенитную ракетную сиcтему "Антей-4000" впервые покажут на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Она станет одной из самых ожидаемых новинок.

Всего же будет представлен целый ряд натурных образцов около 30 обществ, входящих в концерн "Алмаз-Антей", сообщает "Интерфакс". Как ранее заявляли представители концерна, ЗРС способна поражать цели на расстоянии до 400 километров.

Еще в 2016 году завершили работы по подготовке экспортного варианта зенитной ракетной системы нового поколения С-300В4. Официально она будет называться "Антей-4000". Сейчас готовят пакет документов для предложения ее потенциальным иностранным заказчикам.

Зенитная ракетная система "Антей-4000" имеет улучшенные технические характеристики по сравнению с предыдущими поколениями С-300В и С-300ВМ (экспортный вариант - "Антей-2500"). И это практически новая система.

Светлана Цыганкова