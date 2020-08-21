Взрыв в Бейруте ударил по миротворцам ООН

Военно-политическое измерение ливанского кошмара

Почитаем предсказания астрологов на август: «Первая половина месяца – время крупных экономических, социальных и политических потрясений планетарного масштаба. Также в это время могут произойти серьезные техногенные аварии».

Оказалось, что все эти предупреждения относятся и к Ливану.

В связи c этим вспоминаются метафизические размышления героя из романа Михаила Юрьевича Лермонтова: «Не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно».

Кстати говоря, уникальное морское соединение, созданное в Ливане под эгидой ООН, в августе тоже ощутило на себе страшное предсказание астрологов.

Моряки-спасатели

По решению Совета Безопасности ООН на территории Ливана развернуто Оперативное морское соединение (ОМС) в составе шести кораблей (около 750 человек). Командует им бразильский контр-адмирал Эдуардо Аугусто Виеланд. ОМС развернуто в октябре 2006 года и первоначально насчитывало 18 кораблей. Его задача – поддержка ливанского флота в мониторинге территориальных вод, обеспечение безопасности ливанского морского побережья и воспрещение неразрешенного поступления вооружений или соответствующих материалов по морю в любой порт Ливана. Военных моряков направили следующие страны: Бангладеш, Бразилия, Германия, Греция, Индонезия и Турция.

Флагманский фрегат Independência поставила Бразилия (около 200 моряков-миротворцев). Корабль находится 20 дней в море и 10 дней в порту Бейрута. Морская операция проводится на площади 17 171 кв. км, что для сравнения в 16 раз больше, чем площадь сухопутной миротворческой операции в Ливане. Использование двух вертолетов способствует быстрому и эффективному патрулированию морского района.

Морская граница между Израилем и Ливаном является спорной, поэтому любые инциденты в этом районе чреваты усилением напряженности. Разногласия по морской границе продолжаются и в 2020 году.

Отчетную сводку по действиям сил ОМС на текущий момент можно кратко суммировать следующим образом: соединение имело в своем составе пять корветов, один быстроходный патрульный катер, одно береговое патрульное судно, два вертолета, а также военный персонал. Моряки в голубых касках вносят существенный вклад в поддержание стабильности в Ливане.

Руководство ООН отмечает важную роль ОМС в обучении личного состава и поддержке операций ливанских военно-морских сил по перехвату на море в целях недопущения несанкционированного ввоза оружия и связанных с ним материальных средств в Ливан по морю. Недавно генеральный секретарь ООН сообщил: «Оперативное морское соединение ВСООНЛ (Временные силы ООН в Ливане. – «НВО») продолжало осуществлять операции по перехвату на море во всем районе операций и остановило 2035 судов. Из них ВСООНЛ направили 267 судов в ливанские вооруженные силы для проведения проверки. Ливанские вооруженные силы досмотрели и проверили 132 из числа этих судов».

В январе 2020 года в ОМС отметили 100-тысячную остановку иностранных судов, из них 14 400 судов направлены ливанским властям для проверки.

Катастрофа в порту

Порт Бейрута – главный порт Ливана и один из крупнейших в мире. Он включает 4 дока, 16 причалов, 12 складов и новый контейнерный терминал. Порт Бейрут и военно-морская база доступны для кораблей и судов водоизмещением до 50 тыс. т.

4 августа 2020 года вечером в этом крупнейшем морском узле произошла катастрофа – взорвались 2750 мешков аммиачной селитры весом в одну тонну каждый. Вот что сообщалось в информационной сводке: «Во время взрыва корабль ВМС Бангладеш BNS Bijoy стоял на якоре в порту Бейрута. BNS Bijoy – ракетный корвет класса Castle ВМС Бангладеш. Находится в составе ВМС Бангладеш с 2011 года. 1 декабря 2017 года BNS Bijoy направился в Ливан, чтобы присоединиться к Временным силам Организации Объединенных Наций в Ливане».

Сообщается, что после взрывов в больницы были доставлены в общей сложности 23 миротворца ВСООНЛ из Бангладеш, 18 из которых были выписаны. Состояние двух миротворцев остается критическим, но стабильным. Корабль получил умеренные повреждения. ТТХ судна: водоизмещение – 1430 тонн, длина – 81 м, ширина – 11,5 м, осадка – 3,6 м, максимальная скорость – 33 км/час.

Оказывается, что патрульный корабль «Лидс Кастл», переименованный в Bijoy, был куплен у Великобритании. Корабль вооружен четырьмя автоматизированными противокорабельными ракетами С-704, имеется одна пушка АК-176 и две 20-мм автоматические пушки Oerlikon. На палубе может размещаться один вертолет.

Представитель командования сил ООН прибыл в порт и сделал заявление: «В результате мощного взрыва, произошедшего сегодня вечером в бейрутском порту, один из кораблей ВСООНЛ, пришвартованный в порту, был поврежден, в результате чего несколько военнослужащих военно-морских сил ВСООНЛ получили ранения, причем некоторые из них серьезно. ВСООНЛ доставляют раненых миротворцев в ближайшие больницы для лечения. ВСООНЛ в настоящее время проводят оценку ситуации, в том числе масштабов воздействия на персонал ВСООНЛ».

Глава миссии и командующий Силами ВСООНЛ генерал-майор Стефано Дель Кол сказал: «Мы живем с народом и правительством Ливана в это трудное время и готовы оказать любую помощь и поддержку».

А вот что рассказал один из офицеров, находившихся на корабле во время взрыва: «Я думал, что это будет последний день жизни. Для нас это был обычный рабочий день. Все делали свою работу, выполняя свои обязанности как обычно, и внезапно мы увидели небольшой пожар. Через две минуты огонь подошел ближе, к другому ангару. Мы все еще думали, что это нормально, но внезапно прогремел огромный взрыв. 23 наших миротворца поступили в больницу. Я получил незначительные травмы, но я всегда был с ними рядом, поддерживая их и повышая их мораль в такое трудное время».

Позже на борту поврежденного судна состоялась религиозная церемония.

Сообщается, что в городе пострадали здания иностранных посольств и консульств. Незначительные повреждения нанесены посольству Российской Федерации. Пострадала одна сотрудница.

В городе погибли 158 человек, около 6 тыс. человек пострадали. Из них 48 сотрудники ООН.

Голубые каски в Ливане

Военные наблюдатели ООН появились в Бейруте в 1948 году после создания Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине (ОНВУП). Затем, в 1949 году была создана Израильско-ливанская смешанная комиссия по перемирию (ILMAC). Военные наблюдатели находились в составе этой комиссии.

А вот миротворцы в голубых беретах появились в Ливане, когда была создана Группа ООН по наблюдению в Ливане – ЮНОГИЛ в июне–декабре 1958 года. ЮНОГИЛ была учреждена 11 июня 1958 года после кризиса в Ливане в качестве службы наблюдения, чтобы исключить возможность незаконного перемещения лиц или оружия либо других материалов через ливанские границы. 9 декабря 1958 года после урегулирования конфликта и ослабления напряженности персонал ЮНОГИЛ был выведен из страны. Наибольшее количество наблюдателей в ней составляло 591, а при расформировании – 375. Возглавлял миссию генерал-лейтенант Одд Булл (Норвегия), который оставил мемуары «Война и мир на Ближнем Востоке». Он возглавлял также ОНВУП с 1963 по 1970 год.

Когда генерал покидал свой пост, газета «Джерузалем пост» писала: «Генерал Булл заслужил наше уважение своей порядочностью, честностью и объективностью. Спокойный человек, бывший командующий ВВС Норвегии... смог быстро восстановить доверие и наладить эффективные рабочие отношения с израильской армией и Министерством иностранных дел. ...Он постоянно оставался в тени, отказываясь от интервью для прессы и телевидения». Еще три норвежских генерала возглавляли эту миссию. Последней была женщина – генерал-майор Кристин Лунд (2017–2019).

Наконец, основной контингент – Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) были учреждены 19 марта 1978 года в соответствии с резолюцией 425 (1978) Совета Безопасности, с тем чтобы подтвердить вывод израильских сил из южного Ливана, восстановить международный мир и безопасность и оказать помощь правительству Ливана в эффективном восстановлении его полномочий в этом районе. Мандат ВСООНЛ корректировался несколько раз – по окончании ливано-израильской войны 1982 года, в 2000 году после отвода израильских сил из Ливана к голубой линии – и был вновь расширен в августе 2006 года после войны между Израилем и движением «Хезболла». Задачи ВСООНЛ включали наблюдение за прекращением боевых действий, сопровождение и поддержку ливанских вооруженных сил в процессе развертывания на юге Ливана, обеспечение гуманитарного доступа к гражданскому населению и оказание содействия добровольному и безопасному возвращению перемещенных лиц.

Возглавляет миссию с 7 августа 2018 года итальянский генерал-майор Стефано Дель Кол.

В распоряжении командующего (он же и глава миссии) находятся:

«По состоянию на 16 июня личный состав ВСООНЛ насчитывал 10 275 военнослужащих, в том числе 564 женщины (5,5%), из 45 стран, предоставляющих войска; международный гражданский персонал численностью 238 человек, включая 90 женщин (38%); и национальный гражданский персонал численностью 580 человек, включая 158 женщин (27%). Оперативное морское соединение ВСООНЛ имело в своем составе 6 судов, 2 вертолета и 864 военнослужащих, включая 35 женщин (4%). Кроме того, в Группе наблюдателей в Ливане под оперативным управлением ВСООНЛ работают 49 военных наблюдателей, в том числе 6 женщин (12,5%), из ОНВУП». Четыре военных наблюдателя в ОНВУП направила Россия.

С 1978 года в миссии погибли 319 миротворцев – в общем списке погибших миротворцев это первое место.

Наши наблюдатели ООН по делам службы начали бывать в Ливане осенью 1974 года.

Динамика дальнейших действий

Мандат миссии истекает 31 августа, и, хотя члены Совета Безопасности ООН единодушны в своей поддержке суверенитета, территориальной целостности и безопасности Ливана, однако существуют расхождения во взглядах на динамику безопасности в регионе и роль ВСООНЛ. Эти различия особенно проявляются в ходе переговоров о продлении мандата сил ООН.

США утверждают, что роль миссии следует пересмотреть, учитывая, что ВСООНЛ не могут полностью выполнить свой мандат из-за отсутствия доступа к некоторым частям своего района операций из-за нахождения там боевиков, разоружение которых не входит в мандат миссии. США подтвердили эту позицию на закрытом заседании Совета 4 мая по вопросу о выполнении резолюции 1701, заявив, что следует предпринять шаги для расширения возможностей ВСООНЛ или перераспределения их «кадров и ресурсов в соответствии с задачами, которые они действительно могут выполнить».

11 августа состоялось еще одно закрытое совещание СБ ООН по докладу ГС ООН.

ООН и многие страны мира оказывают помощь народу Ливана.

Россия направила в Бейрут пять рейсов и 150 спасателей для оказания помощи и ликвидации последствий августовской чрезвычайной ситуации.

Несмотря на охватившую весь мир эпидемию коронавируса, миротворцы, в том числе и российские, как и прежде, остаются на местах в рамках миссий ООН.

Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.