Прощай, папаха! Армия и флот сэкономят на каракуле

Вслед за шинелями, портянками и кирзовыми сапогами список исторических воинских артефактов пополнили каракулевые шапки-ушанки. После «каракулевой реформы» значимый и зримый символ высшей военной власти теперь останется только в обмундировании высших офицеров ФСО и Росгвардии. Высшие же офицеры Российской армии перейдут на меховые эквиваленты.

С этой инициативой Министерство обороны выступало еще в апреле и вот на днях соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Вот цитата из указа президента, опубликованного на официальном портале правовой информации: «В разделе II: пункт пять изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком только для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) войск Национальной гвардии Российской Федерации».

По мнению экспертов, реформирование военной формы – не самоцель и не желание сломать устоявшиеся традиции, а лишь стремление к современному дизайну военной формы и ее удобству. Хотя и стремление сэкономить не стоит сбрасывать со счетов.

Вообще-то армейских генералов и полковников лишили каракулевых папах еще шесть назад. Они сохранились в качестве предмета униформы лишь у офицеров ФСБ, МЧС и Главного Управления специальных программ президента, ответственного за мобилизационную подготовку. До этого каракулевые шапки серого или черного цвета носили все генералы, полковники, а также адмиралы и капитаны первого ранга – для них выражение «дослужиться до папахи» имело самое прямое значение. Отличие папах от генеральских шапок – в высоте и форме: над каракулевым «околом» на 1 см выступает «колпак». В Приказе МО РФ № 555 от 9 июня 2010 года «Описание предметов военной формы», подписанном Анатолием Сердюковым, уточняется, что окол папахи должен быть «из чистопородного, натурального каракуля серого цвета, а колпак – «из четырех клиньев из ткани шерстяной серого (красного, голубого) цвета, с отделкой галуном золотистого цвета».

Теперь шапки из каракуля останутся только в обмундировании офицеров ФСО и Росгвардии. А в Вооруженных силах их заменят на меховые шапки. Цвет эти головных уборов, как и беретов, будет зависеть от принадлежности к отдельным видам Вооруженных сил и родов войск. Так, в Воздушно-космических силах (ВКС) и Воздушно-десантных войсках они будут синими, а у остальных – черными или защитного цвета. Моряки и офицеры аналогичных званий береговой охраны и морской авиации перейдут с черного каракуля на черный мех.

Экономия получается существенной. Согласно нормам обеспечения военнослужащих в мирное время, офицерам положено выдавать зимние головные уборы раз в пять лет либо компенсировать их стоимость. Стоимость генеральской каракулевой шапки по нормативам составляет 10,7 тыс. руб., а меховой в два раза меньше – 5,9 тыс. руб. Аналогичные головные уборы полковников оцениваются в 5,6 тыс. руб. и 970 руб. соответственно. Выходит, что замена шапок уменьшит траты военного ведомства на эту статью расходов на 40–50%.

Каракулевая шапка долгое время была зримым символом продвижения по военной карьерной лестнице. В первые годы президентства и Владимир Путин появлялся в публичном пространстве в каракулевой шапке несколько раз: так, в 2000 году президент в морской каракулевой шапке с золотым козырьком наблюдал за учениями Северного флота в Баренцевом море. Четырьмя годами позже он наблюдал за учениями, стоя в каракулевой шапке на борту ракетного крейсера «Архангельск».

Роскошь царей, генералов и казаков

Прародительница каракулевых шапок и видимый символ военной власти – конечно, папаха. У этого головного убора тюркские корни, и носили ее авторитетные старейшины на Кавказе и в Средней Азии. В XIX веке ее переняли и русские. Повелось это с ликвидации Запорожской Сечи в 70-х годах XVIII века по указу Екатерины II и последующим ее присоединением к Новороссийской губернии. Именно в то время казакам предложили выбор: либо идти в гусарские или драгунские полки, либо стать обычными крестьянами. Часть запорожских казаков остались верны вольнице и переселились на северокавказские территории и Кубань. Именно на этих землях, контактируя с местными горцами, они переняли и традиции ношения папахи.

Впервые в русской армии папаха появилась в 1817 году в войсках, ведущих боевые действия на Кавказе и в Средней Азии. Но тогда она больше напоминала меховую шапку. Победное шествие папахи началось с униформы Черноморского казачьего войска, которая в ноябре 1840 – феврале 1841 годов существенно изменилась: вместо прежнего обмундирования, ориентированного на одежду Донского войска, то есть степного образца, черноморцы получили вариант костюма народов Кавказа. В войско стали поступать меховые шапки с суконным верхом, цвет которого соответствовал цвету погон и обшивался галуном или тесьмой цвета пуговиц таким образом, что верх офицерской папахи делился на восемь сегментов, а унтер-офицерской – на четыре.

С 1855 года папаха официально была признана головным убором войск Кавказского корпуса и всех казачьих войск. На ее изготовление шел каракуль, более дешевая овчина и даже медвежий мех. Папахи носили и рядовые чины, и генерал-адъютанты свиты Его Величества.

Подробное описание головного убора было утверждено 3 февраля 1859 года: суконный верх папахи высотой 22 см сшивался из четырех частей «колпаком» с закругленной макушкой. Для каждого чина – свой цвет: для генералов – красный, для всех прочих чинов – темно-зеленый. Жандармы носили папахи со светло-синим верхом, ветеринарные врачи, лечившие строевых лошадей, – с темно-синим верхом. Низ колпака обшивался овчинным мехом.

На генеральские парадные папахи шел мех белого цвета, для повседневной формы предназначался черный. Генеральские папахи с белым мехом «обкладывались» генеральским шитьем, которое вышивалось на красном сукне: для генералов и генерал-адъютантов – золотом, для генерал-майоров свиты Его Величества – серебром. Папахи всех прочих чинов независимо от формы одежды обшивались черным мехом. У нижних чинов по швам колпака прокладывались выпушки цвета погон мундира. Черный овечий мех по усмотрению начальства допускалось заменять другим мехом, но обязательно темного оттенка и с условием, чтобы в одной воинской части все чины носили один и тот же мех.

Приказ 1871 года по военному ведомству вводил черную папаху из смушки или мерлушки (шкуры ягненка или молодой овцы) высотой от 15 до 25 см. К началу XX века папахи использовали помимо казачьего войска в Сибирских войсках, в Уссурийских, Забайкальских, Амурских степных войсках, в кавказских войсках Осетинского и Дагестанского дивизионов и во многих других военных подразделениях. Сибирские и Оренбургские казаки носили «трухменки» – мохнатые папахи туркменского образца. В действующей армии в период Русско-японской войны 1904–1905 годов в армии в чести были папахи из черного бараньего меха.

Золотые дни папахи наступили в 191 году, прямо накануне Первой мировой войны, когда папаха была введена для всего личного состава сухопутных войск. Сама модель была создана несколько раньше – в 1910 году, а изготавливали ее из серой смушки – шкурки, снятой с новорожденного ягненка.

По заветам Чапая

1917 год принес перемены: в Красной Армии папаха была признана атрибутом царских войск и символом белогвардейщины. Ее отменили вместе с погонами. Впрочем, знаменитый Василий Чапаев громил белых именно в папахе царской армии с нашитой спереди красной лентой – именно она стала головным убором у революционных солдат. Несмотря на введение приказами Реввоенсовета от 16 января (№ 116) и 8 апреля (№ 628) 1919 года нового зимнего головного убора – буденовки, красноармейцы периода Гражданской войны использовали как папахи образца 1910 года, так и другие папахи, традиционные для народов Кавказа и Средней Азии.

Однако уже в 1936 году Приказом наркома обороны СССР папаха была вновь введена для личного состава терских, кубанских и донских казачьих частей как часть «особого выходного (парадного) обмундирования с папахой». При этом кавказские казаки получили «осетинскую» папаху, а донские – традиционную. Кстати, осетинская папаха была впервые названа кубанкой именно в этом приказе. Но прообраз кубанки появился именно в Белом движении и со временем стал его символом. Командующий Корниловским конным полком Кубанского казачьего войска есаул Федор Елисеев своим приказом по полку в 1919 году ввел для всех чинов невысокие – как их называли кубанцы, «осетинские» – папахи белого меха с белым же суконным верхом или дном. Позже, находясь в эмиграции, полк их бережно хранил.

В СССР 1 февраля 1941 года казачью папаху снова отменили: с 1 октября 1941 года армия должна была начать переход на новые виды обмундирования. В привычном «генеральском» виде папаха была введена в 1940 году для маршалов и генералов. В 1943-м ее стали носить и полковники.

Первый президент России Борис Ельцин исключил папаху из обмундирования, предписав высшему армейскому руководству носить демократичные шапки-ушанки. Президент Владимир Путин вернул армии папаху в 2005 году. И вот опять папахи уходят с военной службы.

Но из истории Российской армии они не уйдут уже никогда.

Жанна Локоткова

Жанна Анатольевна Локоткова – журналист.