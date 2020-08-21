Служебную тайну монетизировали

За несанкционированное раскрытие информации придется отвечать

Министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой наравне с секретной информацией, относящейся к государственной тайне, сделать конфиденциальными сведения в области обороны страны, составляющие служебную тайну. Поправки в закон «Об обороне» позволят военному ведомству налагать штрафы по статье 13.14 КоАП для гражданских в размере от 500 до 1 тыс. руб., для должностных лиц – от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Кроме того, согласно статье 4 закона «О СМИ», Роскомнадзор сможет не только выносить средствам массовой информации предупреждения за разглашение любых охраняемых законом секретов, но и за повторное нарушение по решению суда закрыть любое СМИ.

Соответствующий законопроект подготовлен. В дополнении к статье 3.1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» указывается: «К служебной тайне в области обороны относятся сведения, образующиеся при осуществлении федеральными органами исполнительной власти РФ, федеральными государственными органами, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями и гражданами полномочий и функций в области обороны, а также мероприятий по организации и обеспечению обороны, распространение которых может нанести вред обороноспособности государства».

Президент Владимир Путин будет лично утверждать перечень сведений, составляющих служебную тайну, который подготовит Минобороны. В него не войдут сведения, которые уже относятся к государственной тайне, за их распространение предусмотрена уголовная ответственность. А также информация, которая не может быть засекречена в соответствии с международными соглашениями. Нельзя будет скрыть сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях. К конфиденциальной информации не будут относиться сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, сведения о фактах нарушения законности органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями и их должностными лицами; информация, затрагивающая права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также о правовом положении организаций и полномочиях органов госвласти и местного самоуправления; информация о состоянии окружающей среды; иная информация, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами.

Цензура в нашей стране, согласно Конституции, запрещена, и статьей 29 главы 2 гарантируется свобода слова. Однако некоторые сведения, получившие огласку, могут нанести урон безопасности государства, они будут отнесены к конфиденциальным. Утечка служебной информации, касающейся вооружений, военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности страны, будет сокращена. Эксперты считают, что существуют такие вещи, которые должны быть секретными. Например, Договор по ограничению и сокращению стратегических вооружений между Россией и США, в котором обозначены все ракеты и стартовые позиции вместе с позиционными районами. Или информация о расположении стратегических военных объектов РФ. Их фотографии не могут находиться в общем доступе. Все, что связано с передовыми технологиями военного и двойного назначения, должно носить ограниченный характер раскрытия в СМИ, считают в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности. Военнослужащие МО РФ, которые распространили сведения, а также журналисты и издательства, которые разместили конфиденциальную информацию, могут подвергнуться дисциплинарному и административному наказанию. В законопроекте сообщается, что лица, получившие доступ к информации, содержащей сведения, составляющие служебную тайну в области обороны, обязаны соблюдать конфиденциальность такой информации и не раскрывать третьим лицам данные сведения без санкции соответствующего должностного лица других войск, воинских формирований и органов, предоставивших сведения.

Сохранение баланса между секретностью и необходимостью раскрывать информацию о состоянии безопасности государства, позволяющую общественности быть осведомленной в вопросах обороноспособности страны, направлениях государственного финансирования в интересах ВС РФ, будет обеспечиваться правительством, Минобороны и СМИ.

Весной этого года Сергей Шойгу призвал ужесточить законодательство по СМИ, чтобы существующие правовые нормы не становились лазейкой для проникновения неуполномоченных лиц на военные объекты, не позволяли вторгаться в личную жизнь военнослужащих и их семей. Определенная информация должна охраняться как семейная, адвокатская или врачебная.

Словно следом за Минобороны России с аналогичной инициативой выступил и Пентагон. Министр обороны США Марк Эспер также предложил ограничить доступ журналистам к служебной информации. В сентябре этого года Центр развития передового опыта в области безопасности (ЦРПОЗИ) должен завершить обучение сотрудников военного ведомства фильтровать сведения, предоставляемые в открытый доступ («НГ», 18.08.20).

Некоторые журналисты уже заговорили о возможном возникновении информационного железного занавеса между силовыми структурами и СМИ. Они считают, если законопроект будет утвержден, то не только закрытая, но практически вся информация о деятельности российского Минобороны станет служебной тайной. Несекретной останется информация, размещенная на официальном сайте военного ведомства, а также в пресс-релизах. При этом в настоящее время в интернете в открытом доступе находится огромный объем ранее размещенного контента, содержащего сведения, которые можно оценить как нарушающие служебную тайну. Кроме того, публикации зарубежных источников часто содержат недостаточно корректную информацию, затрагивающую оборонные вопросы нашей страны, опровергнуть или подтвердить ее в дальнейшем будет сложнее. Служебная тайна в области обороны ограничит доступ к информации, не подлежащей разглашению.

Ирина Дронина