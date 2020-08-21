Украина и перспективы Союзного государства России и Белоруссии

О затянувшейся операции украинских спецслужб

Среди стран-соседей Республики Беларусь роль Украины в оформлении полномочного союзного государства РФ и Беларуси еще подлежит пристальному анализу.

Добрососедские отношения, которые сложились у двух государств, в первую очередь являются заслугой президента Александра Лукашенко. Конечно, среди причин, которые сподвигли его на поддержку постмайданной власти, не последнее место занимал холодный экономический расчет.

Помимо этого присутствовали, вероятно, как чисто эмоциональные позывы – помочь Украине обрести мир, – так и соображения безопасности. Примечательно, что с украинской стороны эти действия скорее всего были истолкованы как сигналы к действиям недружественного характера.

Небольшой, но довольно емкий набор фактов в виде действий украинских спецслужб, которые де-факто привели Александра Лукашенко в новую форму государственного устройства, еще предстоит оценить. Эти действия засветились в публичной плоскости, и, возможно, это лишь малая часть деятельности украинского разведсообщества на территории Белоруссии.

Но даже на первый взгляд действия Украины в отношении соседнего государства сыграли не последнюю роль в процессе внутренней интеграции двух государств в единое образование.

ЧВК и все-все-все

Одним из видимых «спусковых крючков» резкого разворота Лукашенко в сторону Москвы стал кейс «вагнеровцев». Их задержание в июле подавалось как противодействие планам российских спецслужб сместить с поста Лукашенко. Аргументы были самые убедительные: раз представители славной профессии наемников оказались в Минске накануне выборов, значит, однозначно они прибыли шатать режим Лукашенко.

После таких заявлений непривычно засуетились украинский МИД и президент Владимир Зеленский. Украина потребовала выдать граждан России и нескольких украинцев в связи с их предполагаемым участием в ополчении ДНР. Позиция белорусской власти по этому поводу была неоднозначной. Ведь глава Белоруссии обвинил своего союзника в недружественных действиях. Помимо этого Лукашенко не высказал откровенного неприятия предложению Киева, что в общем было похоже на существование неких закулисных договоренностей.

Насколько вероятным был такой сценарий – отказ от обязательств перед РФ в пользу Украины – теперь придется только гадать. Но, судя по дальнейшей цепочке событий, украинское руководство верило в него почти так же, как маленькие дети в Деда Мороза.

После информации о том, что именно украинские спецслужбы выманили российских специалистов из ЧВК в Минск с перспективой их дальнейшего захвата на территории Украины, и прочих подробностей проведения этой операции, Служба безопасности Украины официально не отказалась от роли организатора данной провокации.

За кулисами украинско-белорусских отношений также остались подробности, насколько были информированы спецслужбы соседей и сам президент Белоруссии о деталях операции, осуществляемой украинскими разведчиками в нарушение всех ранее оформленных документальных договоренностей в рамках СНГ и двусторонней нормативной базы.

Ведь победителей не судят. Но в Минске началось увлекательное действо под названием «немайдан», и прояснилась позиция коллективного Запада по отношению к «мирным протестующим» и прочим участникам действия под названием «демократический переворот в Белоруссии».

Разворот Лукашенко в сторону Москвы сделал невозможным выдачу российских граждан Украине. И благодаря этому событию тонкие ценители психиатрических экзерсисов могли наблюдать публичную истерику законного президента Украины, который тиражировал свою обиду на Лукашенко в соцсетях.

Змагари из «Правого сектора»

Помимо организации провокации против бойцов из ЧВК в публичную плоскость попали сообщения и о другой операции СБУ. И опять – на территории Белоруссии.

Киевский Telegram-канал «Крот из СБУ» с начала 2019 года периодически публиковал сообщения о подготовке некой секретной операции, для которой украинские спецслужбы вербуют правых радикалов.

В начале 2019 года были сообщения о переговорах представителей СБУ и радикалов из «Правого сектора» для проведения какой-то акции за рубежом. Смена власти в Киеве эту инициативу не остановила. В июне прошлого года уже при президенте Зеленском сообщалось, что боевые группы из радикалов готовят для операции на территории Белоруссии в августе.

В частности, СБУ сформировала три боевые группы по 10 человек для заброски на территорию соседей с целью дестабилизации ситуации в стране. Задачей радикалов называлось проведение акций против правительства республики, вербовка сторонников из числа оппозиции, доставка и распространение агитационных материалов, пропаганда и организация массовых протестов и любая другая деструктивная деятельность, направленная на дискредитацию власти и ее курса.

По информации Telegram-канала, на июнь 2019 года диверсантов готовили на объекте 79 ОДШБр в Николаеве на средства Управления СБУ в Николаевской области.

В августе нынешнего года «Крот из СБУ» рассказал о продолжении сотрудничества СБУ и праворадикалов против соседней Белоруссии: «Год назад я сообщал о вербовке СБУ украинских радикалов, прошедших Майдан и первые самые страшные месяцы АТО. Целью вербовки была их подготовка и отправка в Беларусь. Как минимум часть событий в Минске и других белорусских городах так или иначе связаны с их деятельностью», – говорилось в недавнем сообщении в Telegram-канале.

При этом руководство СБУ, похоже, не ставило в известность ни Зеленского, ни номинального председателя спецслужбы Ивана Баканова. «Операция разрабатывалась при Грицаке и продолжает проводиться теми, кто остался со времен предыдущей власти. Это все, что нужно знать о стабильности управления государством в целом и СБУ в частности», – сообщалось в Telegram-канале.

В кругу друзей

Зеленский в своем посте глубокой обиды на Лукашенко не все писал большими буквами. Например, обычным шрифтом было написано о доверии и объективности в отношениях Белоруссии и Украины. А с этим намечаются большие проблемы.

Без публичной оценки остался довольно любопытный пост о наборе иностранцев в подразделение украинской армии с требованием знания белорусского или русского языка. Напомним, что официальная позиция Киева (как, впрочем, и Минска) направлена на максимальное вовлечение русскоязычных граждан в украиноязычную среду, и армия в этом плане не может не выполнять основы государственной политики.

Отсюда вопрос: зачем 61-й егерской бригаде Вооруженных сил Украины иностранцы, знающие русский язык? Почему нет требования знания украинского языка?

Не менее странным выглядит и требование знания белорусского языка и местностей в районе северной границы Украины (а граничит она на севере с Белоруссией). Для чего украинская армия набирает иностранцев на направление, где пересечение границы до сих пор без виз и по внутренним паспортам соседствующих государств?

61-я пехотная егерская бригада ВС Украины, которая предназначена для ведения боевых действий в лесной и болотистой местности, была создана с целью усиления обороны на северных границах. Бригада была переведена в боевой состав из Корпуса резерва общей директивой Минобороны и Генерального штаба ВС Украины от 25 апреля 2019 года.

Бригада комплектуется только военнослужащими контрактной службы, которые имеют опыт боевых действий или гражданская деятельность которых родственна со спецификой бригады (охотники, егеря, сотрудники лесных хозяйств). Приоритет предоставляют действующим и бывшим военнослужащим Сил специальных операций и военной разведки. Но, по заявлению пресс-службы бригады, 25% личного состава – это иностранцы.

А ранее, в 2017 году, в Минске разразился шпионский скандал, фигурантом которого стал украинский журналист Павел Шаройко. За действия по сбору секретной информации он был приговорен к восьми годам лишения свободы в Белоруссии. После избрания Зеленского президентом Украины Шаройко был освобожден по амнистии на основании прошения украинского гражданина на имя Лукашенко.

Не исключено, что вне публичной плоскости остаются и другие действия украинских спецслужб или решения военного руководства, которые сложно связать с добрыми намерениями в отношении северного соседа Украины. Источники и обоснования таких решений при всем желании нельзя назвать укреплением добрососедских отношений или благодарностью как за неформальную, так и за официальную поддержку Лукашенко украинской власти после 2014 года.

Стоит отметить, что в условиях противостояния Украины с Россией Минск стал не только переговорной площадкой сторон конфликта в Донбассе, но и воротами, через которые на территорию Таможенного союза попадает продукция из Украины в обход торгового эмбарго России.

И недружественные действия со стороны украинского государства вряд ли будут способствовать поддержанию и усилению двусторонних связей. Скорее, наоборот, усилия Украины ведут к интеграции России и Белоруссии в единое государство.

Диана Михайлова

Диана Иоанновна Михайлова – военный журналист.