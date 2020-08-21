Белоруссия нанесла удар по боеготовности российской армии

Сложившаяся в соседней стране ситуация грозит исполнению гособоронзаказа

Попытка Александра Лукашенко остановить протестные настроения среди работников крупных белорусских промышленных предприятий, похоже, не удалась. Работники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) не послушали главу страны и присоединились к общенациональной забастовке. Если она продлится достаточно долгое время, это не только может серьезно сказаться на финансовом положении предприятий, но и нанесет удар по исполнению российского гособоронзаказа. Только один МЗКТ поставляет в Россию с десяток типов сложных колесных платформ, необходимых для выпуска таких боевых систем, как оперативно-тактические комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Смерч», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также подвижные пусковые установки стратегических ракетных комплексов «Ярс». Поставка этих изделий в российскую армию считается одним из самых больших приоритетов.

Официальных данных по военно-техническому сотрудничеству Москвы и Минска не существует. По неофициальным, приведенным изданием «Sputnik Беларусь», более сотни предприятий оборонно-промышленного комплекса страны обеспечивает выполнение почти 15% российского гособоронзаказа. Помимо МЗКТ, это продукция таких белорусских предприятий, как «Пеленг», «Экран», «Дисплей» и еще нескольких десятков КБ и заводов. Всего более 2 тыс. наименований изделий для оборонных предприятий, занимающихся выпуском головных изделий. Причем не только платформ под установку вооружения, но и прицелов для бронетехники, систем связи и другой электроники, без которой поставка вооружений и военной техники в войска невозможна. На этом Минск ежегодно зарабатывает до 1,5 млрд долл.

Однако лидер Белоруссии неоднократно использовал военное и военно-техническое сотрудничество двух стран для шантажа Москвы. Союзник по Договору о коллективной безопасности (ОДКБ) в спорах о цене газа с Кремлем неоднократно угрожал сократить военное присутствие России на своей территории. Например, закрыть радиолокационную станцию раннего предупреждения о ракетном нападении «Волга» в Барановичах. Объект отслеживает пуски межконтинентальных баллистических ракет на северо-западном направлении и входит в систему противоракетной обороны России. Под вопрос ставилась работа 43-го узла связи Военно-морского флота в Вилейках, обеспечивающего боевую службу атомных подводных лодок в Атлантическом, Индийском и частично Тихом океанах. Были проблемы и с поставками продукции Минского завода колесных тягачей. Причем в весьма чувствительной области – восьмиосных тягачей под перспективные стратегические ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс». Они сегодня составляют существенную долю в сухопутной группировке Стратегических ядерных сил сдерживания России.

Проблему с РЛС Москва решила, открыв радиолокационную станцию раннего предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-ДМ» в поселке Пионерский в Калининградской области. Сегодня она контролирует воздушное пространство над всей Европой, включая Великобританию, перекрывая зону ответственности РЛС в белорусских Барановичах. Что же касается колесных тягачей, то с ними все несколько сложней. В России есть два предприятия, работающих над замещением белорусской продукции. Это ЗАО «Брянский автомобильный завод» и АО «Ремдизель».

На первом предприятии налажен выпуск машин с колесной формулой 8х8 под перевозку зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и новейших С-350 «Витязь». Техника производится серийно. Однако их выпуск напрямую зависит от поставок ряда комплектующих все с того же белорусского МЗКТ.

На втором предприятии идет работа по созданию машин для перевозки стратегических ракетных комплексов. Проект имеет условное название «Платформа-О» и объединяет линейку машин с колесной формулой 16х16 грузоподъемностью 85 т и с формулой 12х12 и грузоподъемностью 50 т. Предназначены они для подвижных стратегических ракетных комплексов «Ярс», а также в качестве технических тягачей под транспортировку дополнительного оборудования шахтного ракетного комплекса «Сармат».

Главная особенность «Платформы» – это уникальные дизель-электрические приводы с электромоторами, встроенными в ступицы колес. Благодаря им у машин нет карданного вала. Такое решение по сравнению с тягачами обычной схемы не только увеличивает грузоподъемность и мощность, но и значительно улучшает показатели проходимости. Даже если из строя выйдут две трети колес, машина сохранит подвижность. Об уникальных возможностях ходовой части и управления машинами семейства «Платформа-О» говорит и тот факт, что 16-осный автомобиль может развернуться всего на 20 м пространства. Для этого у него сделаны поворотными все колеса. Благодаря этому тягач может еще и передвигаться «крабовым шагом» – практически боком. При этом автомобиль совершает маневр или перестраивается, не меняя положения колес. Уникальной можно считать и гидропневматическую подвеску «Платформы». Она позволяет автоматически менять клиренс машины в зависимости от того, по какой местности она передвигается – бездорожью или шоссе.

Машины серии «Платформа-О» неоднократно демонстрировались на выставке «Армия» в подмосковной Кубинке. Видеоролики с их испытаний можно найти на канале YouTube. Однако, по данным агентства ТАСС, их серийное производство будет развернуто не раньше 2023 года. Поэтому продукция МЗКТ остается для нас основной.

На одной из коллегий военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу довести долю современных вооружений и военной техники в армии до 70%. Этот показатель должен быть достигнут уже в этом году. События в Белоруссии ставят эту задачу под вопрос, что может повлечь в том числе и предъявление финансовых претензий со стороны военного ведомства белорусским производителям.