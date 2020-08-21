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ЦАМТО

"Росэлектроника" вдвое увеличила дальность действия системы противодействия БЛА "Атака-DBS"

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БЛА в прицеле
Объект БПЛА в прицеле.
Источник изображения: Виталий Тимкив / РИА Новости

ЦАМТО, 20 августа. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех успешно провел испытания модернизированного комплекса противодействия гражданским беспилотникам "Атака-DBS" с применением нового типа антенн.

Результаты показали, что дальность действия комплекса увеличилась почти в 2 раза в части обнаружения и в 2,5 раза в части подавления.

Комплекс "Атака-DBS" показал надежную и бесперебойную работу в условиях имитированных атак дронов с ближнего и дальнего расстояния. Максимальная дальность обнаружения БЛА составила 2900 м при заявленных 1500 м, а максимальная дальность подавления – 2500 м при заявленных 1000 м. Испытания проходили в сложных погодных условиях – при сильных порывах ветра до 15-20 м/с и пыльных бурях.

Оборудование в автоматическом режиме в течение 0,1 сек. обнаружило беспилотник, идентифицировало объект по принципу "свой-чужой" и произвело блокировку канала связи и навигации коптера.

"Сегодня структуры Ростеха выпускают широкую линейку средств противодействия беспилотникам – это мобильные, стационарные и переносные системы, которые могут действовать как автоматически, так и управляться вручную. При этом мы непрерывно совершенствуем характеристики средств борьбы с БЛА, повышая дальность их работы, надежность, автономность, улучшаем алгоритмы определения беспилотников и методы их подавления. Модернизированная система позволяет накрыть защитным "куполом" большую территорию. При этом она не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, что позволяет использовать ее в аэропортах, городских условиях, на территории высокотехнологичных объектов", – отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Ростеха Сергей Сахненко.

В составе Ростеха проект реализует структура холдинга "Росэлектроника" – НПП "Алмаз".

Автоматизированный комплекс "Атака-DBS" обнаруживает и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется БЛА общегражданского применения – от 2 ГГц до 6 ГГц. Основой комплекса являются модули радиочастотного обнаружения и подавления. Система может использоваться как в виде автономной ячейки подавления, так и в виде комплекса взаимосвязанных ячеек, закрывающих заданный периметр. Необходимое количество модулей и места их расположения определяются в зависимости от характеристик охраняемого объекта.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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