Вооруженные силы Руанды получат самолеты "Гранд Караван EX"

ЦАМТО, 20 августа. Как сообщила компания Textron Aviation, два самолета Цессна-208B "Гранд Караван EX" будут поставлены для Вооруженных сил Руанды в рамках контракта с ATI Engineering Services в поддержку инициативы African Partnership Flight.

Это первые самолеты, которые будут приняты на вооружение ВС Руанды. Основной базой для самолетов "Гранд Караван EX" станет Кигали.

После получения самолетов компания ATI проведет их модернизацию и оборудует HF и UHF радиостанциями, системами ночного видения, а также многофункциональным внутренним интерьером, который может быть сконфигурирован для медицинской эвакуации, транспортировки грузов, перевозки пассажиров с двумя медицинскими носилками, 11 пассажирскими сиденьями, восемью складными сиденьями и демонтируемым полом CARGO FLOOR для загрузки и разгрузки. Ожидается, что "Гранд Караван EX" будут приняты на вооружение ВС Руанды в первой половине 2021 года.

По заявлению представителя Textron Aviation, "Гранд Караван EX" выполняют задачи в различных регионах Африки. Самолет спроектирован для выполнения сложных задач, может нести значительную полезную нагрузку и применяться с коротких малоподготовленных взлетно-посадочных полос. Самолет оптимален для применения в зоне ответственности Африканского командования США (AFRICOM).

Правительство США ранее предоставило гранты на поставку 14 самолетов "Гранд Караван EX" африканским государствам в рамках программы "Иностранные военные продажи". Руанда стала последним получателем самолетов. Семь других африканских стран (Чад, Камерун, Кения, Мали, Мавритания, Нигер и Уганда) уже получили "Гранд Караван EX" и, в частности, используют их в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций, в том числе в миссиях в Центральноафриканской Республике и Южном Судане.

Отмечается, что поставка самолетов позволяет загрузить работой как американские компании, так и снизить затраты для правительства США и стран-партнеров по поддержке проводимых операций в регионе.