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Российская газета

Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России

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Источник изображения: Калашников / youtube.com

Малогабаритные автоматы для самообороны, созданные в рамках проекта "Малыш", прошли предварительные испытания. Началось изготовление опытных образцов.

Как сообщил РИА Новости генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов, после прохождения предварительных испытаний новые автоматы будут направлены на госиспытания.

Ранее сообщалось, что на предприятии разработаны автоматы АМ-17 и АМБ-17. Они заменят морально устаревший АКС-74У. Общая длина новых образцов - 740 мм. Все основные части автомата находятся в верхней части ствольной коробки. Благодаря композитным материалам оружие весит всего 2,5 килограмма.

Одна из версий автомата снабжена глушителем для бесшумной стрельбы. Применяемый патрон - 5,45х39 мм. Емкость магазина - 30 патронов.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АКС-74У
Компании
Концерн Калашников
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1 комментарий
№1
21.08.2020 12:00
Цитата, q
автоматы для самообороны
Всю жизнь оружием самообороны считался ПМ с дальностью действительной стрельбы 25м.
Теперь автоматы с такой дальностью?! Это при нормальном калашниковском патроне 5,45х39 ?!!!
У концерна рекламщиками барышни работают?
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