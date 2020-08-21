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WarSpot

Китай похвастался новой крылатой бомбой

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Источник изображения: warspot.ru

На китайском государственном телеканале CCTV вышел сюжет о новом боеприпасе Tianlei 500. Боеприпас несёт в себе сотни малых бомб, способных накрывать масштабные площади и поражать технику, строения и живую силу противника, что особенно критично для самолётов и инфраструктуры аэродромов.

Tianlei 500 (500 — масса в кг) описывается как планирующая бомба, которую можно сбрасывать с истребителя или штурмовика. После сброса бомба, используя спутниковую навигацию, наводится на цель, поражая её суббоеприпасами, число которых составляет 240 единиц. Дальность полёта китайской крылатой бомбы достигает 37 миль. Внешне, а также по заявленному применению, Tianlei 500 очень похожа на американскую бомбу AGS-154 Joint Stand-Off Weapon (JSOW), хотя по дальности применения существенно уступает её современным версиям.

Сюжет о крылатой бомбе Tianlei 500

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
AGM-154
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