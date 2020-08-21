Войти
Интерфакс-АВН

Истребители Су-27 отработали "перехват" самолетов-нарушителей на учениях в Калининградской области

414
0
0
Многоцелевые истребители Су-27
Многоцелевые истребители Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота (БФ) выполнили учения по перехвату самолетов-нарушителей границы в Калининградской области, сообщили в пресс-службе БФ в четверг.

"Несколько звеньев многоцелевых истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота в рамках летно-тактического учения провели учебные воздушные бои и выполнили перехваты заданных воздушных целей над Калининградской областью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истребители также отработали уклонение от ракет класса воздух-воздух, выпущенных условным противником по легенде учений.

"Помимо совершенствования летной выучки, экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области", - сообщает флот.

Ранее в среду в воздух поднимался истребитель Су-27 на "перехват" над Балтикой самолета-разведчика США, который также приближался к границе РФ. Позднее в тот же день истребитель Су-27 вылетал на "перехват" самолётов-разведчиков США над Чёрным морем. В обоих случаях это были стратегические самолеты-разведчики RC-135 ВВС США.

В среду Балтфлот РФ сообщил, что российские военные проводят в Калининградской области учения, в которых задействованы береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Кроме того, маневры проводят подразделения противовоздушной обороны армейского корпуса Балтфлота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
Бал РК
Бастион
Су-27
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
20.08.2020
Российские летчики перехватили самолеты США над Балтикой и Черным морем
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
12.06.2019
Истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ России над Балтикой
21.03.2019
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
13.06.2017
Перехваты стратегических бомбардировщиков США российскими истребителями Су-27 на Балтике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 12:00
  • 1
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 21.08 11:55
  • 2
Полковник рассказал о преимуществах нового ручного пулемета "Калашникова"
  • 21.08 11:34
  • 1
Начались экспортные поставки автомата АК-12
  • 21.08 11:31
  • 1
Концерн "Калашников" доработал новейший автомат АК-12
  • 21.08 11:24
  • 1
Кому сегодня нужен ядерный апокалипсис
  • 21.08 11:19
  • 49
Чем топить авианосцы?
  • 21.08 11:15
  • 36
Слепые «Цирконы»
  • 21.08 10:15
  • 2
Белоруссия нанесла удар по боеготовности российской армии
  • 21.08 10:04
  • 2
Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»
  • 21.08 09:38
  • 5
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 21.08 08:50
  • 1
Ракеты SpaceX оказались бесплатными
  • 21.08 08:19
  • 1
Служебную тайну монетизировали
  • 21.08 07:30
  • 83
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 21.08 01:03
  • 72
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 21.08 00:23
  • 4
Российский генерал-майор погиб в результате взрыва в Сирии