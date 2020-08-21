Истребители Су-27 отработали "перехват" самолетов-нарушителей на учениях в Калининградской области

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота (БФ) выполнили учения по перехвату самолетов-нарушителей границы в Калининградской области, сообщили в пресс-службе БФ в четверг.

"Несколько звеньев многоцелевых истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота в рамках летно-тактического учения провели учебные воздушные бои и выполнили перехваты заданных воздушных целей над Калининградской областью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истребители также отработали уклонение от ракет класса воздух-воздух, выпущенных условным противником по легенде учений.

"Помимо совершенствования летной выучки, экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области", - сообщает флот.

Ранее в среду в воздух поднимался истребитель Су-27 на "перехват" над Балтикой самолета-разведчика США, который также приближался к границе РФ. Позднее в тот же день истребитель Су-27 вылетал на "перехват" самолётов-разведчиков США над Чёрным морем. В обоих случаях это были стратегические самолеты-разведчики RC-135 ВВС США.

В среду Балтфлот РФ сообщил, что российские военные проводят в Калининградской области учения, в которых задействованы береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Кроме того, маневры проводят подразделения противовоздушной обороны армейского корпуса Балтфлота.