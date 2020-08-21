Отечественную аппаратуру связи разработали для Севморпути

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработал отечественную радиопередающую аппаратуру для Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ), сообщили в пресс-службе холдинга.

"Аппаратура предназначена для оснащения новых береговых радиотехнических пунктов связи, в том числе на Северном морском пути, а также способна заменить импортное оборудование, установленное на объектах ГМССБ РФ", – передает ТАСС сообщение "Росэлектроники".

Радиопередающая аппаратура "Нептун ПВ/КВ" разработана входящим в холдинг НИИ "Нептун". "Оборудование соответствует требованиям Минтранса России и ГМССБ. Сертификационные испытания изделия планируется завершить до конца текущего года. В перспективе НИИ "Нептун" готов выпускать до 40 комплектов ежегодно", – приводит пресс- служба слова директора института Михаила Винокура.

Новое устройство обладает мощностью 1000 Вт и может применяться во всех морских районах плавания. Оно передает подтверждения приема сигналов бедствия, срочности и безопасности, поддерживает радиотелефонную и радиотелеграфную связь, узкополосное буквопечатание и цифровой избирательный вызов.

Новинка впервые будет представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в рамках объединенной экспозиции радиоэлектронного кластера Ростеха.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

Дмитрий Зубарев