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ЦАМТО

ОСК представит новые проекты на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020"

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АНПА "Витязь-Д"
АНПА "Витязь-Д".
Источник изображения: © Пресс-служба Фонда перспективных исследований

ЦАМТО, 20 августа. Новые проекты как военной, так и гражданской продукции представит Объединенная судостроительная корпорация на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа.

Впервые гости и участники выставки смогут увидеть модели малой подводной лодки прибрежного действия "П-750Б" и катера специального назначения проекта 21980Э. В зоне инновационных проектов корпорация представит продукцию гражданского назначения. Центральное место в экспозиции займут: морской роботизированный комплекс АНПА "Витязь-Д", научно-экспедиционное судно 126 "Умка", пассажирское судно проекта А45-90.2, пассажирское судно типа "Соталия" и автономный глубоководный аппарат "Русь".

Традиционно Объединенная судостроительная корпорация принимает самое активное участие в работе форума "Армия" и текущий год не станет исключением.

В составе делегации ОСК под руководством главы корпорации Алексея Рахманова в форуме "Армия-2020" примут участие представители четырнадцати предприятий и конструкторских бюро: ЦКБ МТ "Рубин", "Северное ПКБ", ЦМКБ "Алмаз", Средне-Невский судостроительный завод, СПМБМ "Малахит", ПО "Севмаш", ЦС "Звездочка", Адмиралтейские верфи, Невское ПКБ, ПСЗ "Янтарь", Северная верфь, СПО "Арктика", КБ "Вымпел" и Амурский судостроительный завод.

Обширная деловая программа включает в себя участие в тематических сессиях и круглых столах, проведение встреч и переговоров с потенциальными заказчиками и партнерами.

В рамках "Армии-2020" на площадке демонстрационного центра ОСК будет представлены экспонаты военного назначения, с которыми смогут ознакомиться гости и участники военно-технического форума. Среди экспонатов: малый ракетный корабль проекта 22800Э, десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322, противоминный корабль базовой зоны проекта 12701, большой десантный корабль проекта 11711Э, спасательное судно для спасения экипажей аварийных подводных лодок проекта 21301 и другие.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Компании
Адмиралтейские верфи
АСЗ
Звездочка
Малахит С-ПМБМ
ОСК
Северная верфь
Севмаш
СНСЗ
СПКБ
ЦКБ МТ Рубин
ЦМКБ "Алмаз"
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
12322 Зубр
21980 Грачонок
Арктика
АРМИ-20XX
Робот
РТК
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