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Военно-промышленный курьер

Падет ли Ливан к ногам Эрдогана

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Источник изображения: vpk-news.ru

В последние дни поступают сообщения об интенсивных поставках Турцией оружия в Ливан, где действует небольшая, но достаточно активная группировка исламистской организации «Ихван аль-Муслимун» («Братья-мусульмане», запрещена в России, Египте, Саудовской Аравии и ряде других арабских стран).

По данным источников телеканала «Аль-Арабия», поставки осуществляются под прикрытием направления в Ливан гуманитарной помощи после мощного взрыва в столице этой страны в начале текущего месяца.

Трое дипломатов подтвердили в беседе с панарабским телевещателем, что знакомы с информацией об осуществляемом при поддержке турецких спецслужб перемещении оружия, но достоверно подтвердить эту информацию не могут. Свою озабоченность по данному поводу также выразили два источника в ливанской военной разведке.

«Мы очень обеспокоены тем, что происходит. Турки отправляют на север (Ливана) невероятное количество оружия», — сказал собеседник «Аль-Арабии» в ливанской разведке.

Отвечая на вопрос о потоках турецкого оружия, высокопоставленный ливанский дипломат сказал, что твёрдых доказательств пока нет, но «мы знаем, что они действуют». «Мы следим за этим и находимся в контакте с администрацией США», — отметил дипломат.

Турция стремится усилить влияние в Ливане, воспользовавшись общей дестабилизацией в этой стране. В политическом плане правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддерживает членов ливанского отделения «Братьев-мусульман», как оно это делает в некоторых странах на Ближнем Востоке и в Северной Африке (Сирия, Ливия, Тунис), следуя своей региональной стратегии. Совсем недавно две турецкие энергетические баржи пришвартовались у берегов Ливана, чтобы помочь с восстановлением запущенного электроэнергетического сектора арабской республики. Через три дня после взрыва в Бейруте 4 августа турецкое государственное информагентство Anadolu опубликовало статью под названием «Турция бросается на помощь Ливану из-за смертельного взрыва».

Вице-президент Фуат Октай и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыли в Бейрут через несколько дней после чрезвычайного происшествия, получившего мировой резонанс, и заявили, что Анкара готова восстановить порт ливанской столицы. Из Бейрута Чавушоглу сказал, что Турция стоит рядом со своими соплеменниками — местными турками и туркменами. Он добавил: «Мы предоставим турецкое гражданство нашим братьям, которые говорят «Я турок, я туркмен», и выражают своё желание стать гражданами Турции. Это указание нашего президента Эрдогана», сообщает EADaily.

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