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Интерфакс-АВН

ОСК представит модель новой малой подлодки "П-750Б" на форуме "Армия-2020"

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Масштабный макет субмарины проекта П-750Б.
Масштабный макет субмарины проекта П-750Б.
Источник изображения: rg.ru

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Модели новой малой подлодки "П-750Б", катера специального назначения проекта 21980Э и другие новинки представит Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", сообщили в пресс-службе ОСК в четверг.

"Впервые гости и участники выставки смогут увидеть модели малой подводной лодки прибрежного действия "П-750Б" и катера специального назначения проекта 21980Э. В зоне инновационных проектов корпорация представит продукцию гражданского назначения", - говорится в сообщении.

Кроме того, посетители экспозиции смогут увидеть автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д", автономный глубоководный аппарат "Русь" и научно-экспедиционное судно 126 "Умка", а также ракетные, десантные, противоминные корабли, пассажирские и спасательные судна.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
21980 Грачонок
АРМИ-20XX
НПА
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