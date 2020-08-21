ОСК представит модель новой малой подлодки "П-750Б" на форуме "Армия-2020"

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Модели новой малой подлодки "П-750Б", катера специального назначения проекта 21980Э и другие новинки представит Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", сообщили в пресс-службе ОСК в четверг.

"Впервые гости и участники выставки смогут увидеть модели малой подводной лодки прибрежного действия "П-750Б" и катера специального назначения проекта 21980Э. В зоне инновационных проектов корпорация представит продукцию гражданского назначения", - говорится в сообщении.

Кроме того, посетители экспозиции смогут увидеть автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д", автономный глубоководный аппарат "Русь" и научно-экспедиционное судно 126 "Умка", а также ракетные, десантные, противоминные корабли, пассажирские и спасательные судна.