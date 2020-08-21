Начальник Генштаба России приказал обеспечить максимальную готовность к стратегическим учениям "Кавказ-2020"

Войска с 10 августа провели уже девять спецучений

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Подготовку к стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) "Кавказ-2020" обсуждает начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа, сообщает министерство обороны РФ.

"Сегодня мы заслушаем доклады о ходе проведения второго этапа специальных учений и в ходе работы на полигонах проведем оценку практических действий войск и сил", - цитирует Герасимова пресс-служба Минобороны России.

По словам начальника Генштаба, "результатом проведенного комплекса специальных учений должно стать создание условий для безусловного выполнения войсками учебно-боевых задач и успешного проведения СКШУ "Кавказ-2020", сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По данным российского военного ведомства, "с 10 августа на территории Южного военного округа продолжаются специальные учения по видам обеспечения Вооруженных сил РФ".

"На прошлой неделе в рамках первого этапа завершено девять учений. В ходе них была развернута система управления войсками и силами округа", - информирует военное ведомство.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что с 10 по 21 августа "на территории ЮВО проходят специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения с органами военной полиции. "Всего в них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих и задействовано до 750 единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорилось в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны, запланированная на сентябрь активная фаза СКШУ "Кавказ-2020" станет самым масштабным мероприятием боевой подготовки в этом году.