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Деловая газета "Взгляд"

«Калашников» создал электроверсию мотоцикла ИЖ-49

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Электрические мотоциклы «ИЖ Пульсар»
Электрические мотоциклы «ИЖ Пульсар» производства Концерна «Калашников».
Источник изображения: kalashnikov.media

Концерн «Калашников» создал электроверсию легендарного мотоцикла ИЖ-49, сообщил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.

"Мы изучаем тему электротранспорта, погружаемся в нее, экспериментируем. Как вы понимаете, чтобы этот вид транспорта активно развивался, необходимо преодолеть целый ряд объективных препятствий. И не последнее из них – развитие инфраструктуры. Электробайк на базе ИЖа существует. Наши конструктора создали электроверсию легендарного ИЖ-49", – передает РИА "Новости" слова Тарасова.

Он добавил, что пока речь о серийном производстве не идет. "Каждый из мотоциклов модели ИЖ-49 электро – тщательно собранная вручную машина, коллекционный экземпляр. Безусловно, мы будем продолжать изучать возможности электротранспорта", – сказал он.

Ранее Ростех раскрыл характеристики и облик электромотоцикла концерна "Калашников", который разгоняется до 100 километров в час и держит заряд 100 километров.


Дмитрий Зубарев

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Компании
Концерн Калашников
Ростех
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