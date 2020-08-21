Иран показал новую баллистическую ракету

Вооруженные силы Ирана разработали новую баллистическую ракету, испытания которой транслировала в четверг телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

Речь идет о баллистической ракете класса "земля – земля", которая получила название "Хадж Касем" в честь убитого американскими военными в январе генерала Касема Сулеймани.

Кроме того, была продемонстрирована новая крылатая ракета "Абу Махди", названная в честь командующего иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, который погиб вместе с Сулеймани, передает ТАСС.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал важной новость об испытании новых ракет. "Мы должны сдерживать (врага) на суше и на море с помощью ракет", – отметил он.

Дмитрий Зубарев