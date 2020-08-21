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Деловая газета "Взгляд"

Иран показал новую баллистическую ракету

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Источник изображения: WANA NEWS AGENCY/Reuters

Вооруженные силы Ирана разработали новую баллистическую ракету, испытания которой транслировала в четверг телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

Речь идет о баллистической ракете класса "земля – земля", которая получила название "Хадж Касем" в честь убитого американскими военными в январе генерала Касема Сулеймани.

Кроме того, была продемонстрирована новая крылатая ракета "Абу Махди", названная в честь командующего иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, который погиб вместе с Сулеймани, передает ТАСС.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал важной новость об испытании новых ракет. "Мы должны сдерживать (врага) на суше и на море с помощью ракет", – отметил он.


Дмитрий Зубарев

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Страны
Ирак
Иран
США
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