В Астраханской области завершились спецучения ОДКБ

В четверг на полигоне Капустин Яр завершились специальные учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Эшелон-2020".

Они были посвящены отработке тылового обеспечения быстро наступающих войск. Как известно, ударные силы должны максимально быстро получать боеприпасы, провизию, иметь врачебную помощь, а также техническое и инженерное обеспечение для бронетехники. И не важно горы это или труднодоступные места. Террористы не будут дожидаться противника дома. Поэтому от работы тыловиков во многом зависит успех всей операции.

Так получилось и в этот раз. Учения под руководством замкомандующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенанта Виктора Воронова проходили в сложных условиях пустынно-степной местности при высоких температурах. Единообразный равнинный рельеф, редкая травянистая растительность и поднимающаяся при движении техники пыль осложняли ориентирование и маскировку войск.

Чтобы слаженность всех подразделений материально-технического обеспечения была отработана до автоматизма, на учениях более тысячи военнослужащих стран-членов ОДКБ задействовали около 250 единиц техники и отработали более 20 поставленных задач.

Например, на первом этапе учения в условиях дефицита источников воды впервые в ходе учения "Эшелон-2020" подразделениями Южного военного округа был развернут пункт содержания резервного запаса питьевой воды, позволяющий выдавать до 30 кубометров воды в час.

На торжественной церемонии закрытия учения начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что в ходе учения "Эшелон-2020" апробировались новые подходы к совершенствованию совместной системы материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ, и это направление является одним из приоритетных в рамках развития военной составляющей Организации.

"Привлекаемые войска и силы продемонстрировали высокий уровень слаженности. Многие элементы комплексного района тылового обеспечения были развернуты оперативно и большинство из них размещались в заглубленных укрытиях", - сказал Анатолий Сидоров.

Тимофей Борисов