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ЦАМТО

В России завершились госиспытания пистолета на замену ПМ

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Пистолет Лебедева ПЛ-15
Пистолет Лебедева ПЛ-15.
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

ЦАМТО, 20 августа. Государственные испытания компактного пистолета Лебедева ПЛК, позиционирующегося как замена ПМ, завершились, идет подготовка его серийного производства, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.

"Несколько дней назад успешно завершились государственные испытания компактной версии этого оружия. Пистолет рекомендован заказчиком к принятию на вооружение МВД России. Кроме того, этот образец вызвал интерес у других силовых структур, представители которых приняли участие в государственных испытаниях. Начата опытная эксплуатация ПЛК в МВД России. Концерн начал освоение его серийного производства", – сказал Д.Тарасов.

Он выразил надежду, что в следующем году концерн получит государственный контракт на изготовление первой серийной партии пистолетов ПЛК. "Благодаря государственному заказу мы планируем загрузить производственные мощности пистолетного производства Ижевского механического завода на много лет вперед", – уточнил собеседник агентства.

Пистолет Лебедева ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 мм Парабеллум. Длина пистолета составляет 220 мм (длина ствола – 127 мм), ширина – 28 мм, высота – 136 мм. Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов. Малая толщина – одна из отличительных черт ижевской новинки. В передней части толщина пистолета составляет 21 мм, в районе рукоятки – 28 мм. Эти значения обеспечивают пистолету лучшие показатели по компактности в своем классе.

Как напоминает агентство, главком Сухопутных войск Олег Салюков в 2017 году заявлял, что пистолет Лебедева обладает хорошей кучностью стрельбы, неплохой эргономикой, плавностью спускового крючка. Главком тогда заявил, что вопрос о его принятии на вооружение будет обязательно рассмотрен.

В сентябре 2017 года на портале Kalashnikov.media сообщалось, что концерн "Калашников" создал облегченную версию пистолета Лебедева ПЛ-15К с заниженными тактико-техническими характеристиками, чтобы облегчить его ношение сотрудникам силовых структур.

От базовой версии (ПЛ-15 или ПЛК) облегченный пистолет отличается уменьшенными длиной, высотой и, как следствие, массой. Принцип действия автоматики и внутренние механизмы при этом остались без изменений. Масса пистолета с пустым магазином (также рассчитанным на 14 патронов) – 720 гр. При этом полностью сохранена модульность. Пользователь может заменить ствол на более длинный или поставить необходимую мушку и целик.

Предполагалось, что облегченный пистолет Лебедева сможет составить полноценную замену пистолету Макарова, отмечает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
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