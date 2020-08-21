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В США поразились российскому «Дрозду»

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Российская машина-амфибия «Дрозд»
Российская полноприводная глиссирующая машина-амфибия «Дрозд».
Источник изображения: БМК

Российская полноприводная глиссирующая машина-амфибия «Дрозд» выглядит как «что-то из фильмов про Джеймса Бонда», пишет The Drive.

Американское издание поражается необычному внешнему виду изделия, которое должно быть представлено на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». The Drive оценивает внешний вид машины как экзотический, однако сомневается, что российские военные проявят интерес к ней.

Согласно изданию, обратившему внимание на публикации российских СМИ, конструкция «Дрозда» получилась «довольно интригующей» и не имеет аналогов среди военной техники других стран.

Как пишет Mil.Press FLOT, машина-амфибия «Дрозд» создана Балтийской машиностроительной компанией на основе одноименной универсальной модульной амфибийной платформы. По словам разработчика, опытный образец, в настоящее время проходящий испытания, способен развивать скорость до 70 километров в час на воде и до 100 километров в час на суше. Отличительной особенностью изделия являются убирающиеся колеса, позволяющие повышать мореходность и обеспечивающие глиссирование.

В марте 2019 года Корпус морской пехоты США выложил в Twitter ролик с новыми боевыми машинами-амфибиями Amphibious Combat Vehicle (ACV).

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Страны
Россия
США
Проекты
ACV БМ
АРМИ-20XX
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