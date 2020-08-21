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WarSpot

В США разрабатывают истребитель шестого поколения

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Источник изображения: warspot.ru

Американский флот может получить истребители шестого поколения раньше, чем ВВС США. Вчера, 19 августа, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) начал работу новый офис.

Программа NGAD, ранее известная как F/A-XX, разрабатывалась командованием ВМС США долгое время. В американском флоте указывают, что у палубной авиации и истребителей, используемых ВВС США, существенно различается схема применения, а потому к самолётам выдвигаются разные требования. В частности, для флота менее важна радиолокационная незаметность, поскольку палубные истребители не планируется использовать для проникновения в воздушное пространство противника, что является ключевым требованием американских ВВС. Таким образом, ВС США отошли от схемы, используемой в рамках программы Joint Strike Fighter (создания семейства самолётов F-35).

Рендер истребителя программы NGAD от Northrop Grumman

Источник изображения: flightglobal.com

Предварительные обсуждения с представителями промышленности уже проведены. Потенциальными кандидатами на создание перспективных истребителей называют компании Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Предполагается, что новые самолёты заменят на вооружении F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler уже в следующем десятилетии и будут действовать совместно с F-35C.

Одним из требований к перспективному истребителю названа дальность боевого радиуса не менее 1000 миль. Для сравнения, у F-35C этот показатель составляет 700 миль. Таким образом, в ВМС США намерены существенно расширить дальность действия авианосных групп.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
EA-18
F-18
F-35C
Super Hornet
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
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