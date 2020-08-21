В Турции начались испытания второго опытного образца БЛА "Акинчи"

ЦАМТО, 20 августа. По информации турецкого агентства Anadolu, на северо-западе Турции начались летные испытания второго опытного образца вооруженного БЛА "Акинчи" компании Baykar Makina.

Первый полет продолжался 62 мин. По заявлению главного технического директора Baykar Makina Сельчука Байрактара, полет БЛА "Акинчи" прошел успешно, все поставленные цели достигнуты.

Как сообщал ЦАМТО, Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции в январе 2018 года выбрал компанию Baykar Makina подрядчиком разработки проекта БЛА "Акинчи".

Летные испытания первого опытного образца начались 6 декабря 2019 на аэродроме в городе Чорлу (на северо-западе провинции Текирдаг). Первый полет БЛА продолжался 16 мин. Второй полет прототип совершил 10 января 2020 года. В настоящее время летные испытания БЛА продолжаются, а на предприятии Baykar Makina ведется сборка третьего опытного образца, после завершения которой он также будет использован в программе летных испытаний. Поставка первого серийного аппарата ВС Турции запланирована на конец текущего года.

По данным Baykar Makina, максимальная взлетная масса БЛА "Акинчи" составит 5500 кг, размах крыла – 20 м, высота – 4,1 м, длина – 12,2 м. Ожидается, что он сможет в течение 24 часов выполнять задачи на высотах до 40000 футов (12192 м). БЛА оснащается автоматической системой управления полетом и автопилотом с тройным резервированием, шестью компьютерами с элементами искусственного интеллекта, что позволит выполнять сбор информации и полет в условиях отсутствия сигнала GPS.

В разработке также участвует совместное предприятие Black Sea Shield, созданное ГК "Укрспецэкспорт" и Baykar. Предполагается, что оно поставит для БЛА двигатели семейства АИ-450 украинского ГП "Ивченко-Прогресс".

По заявлению Директората оборонной промышленности (SSB), Турция является одной из немногих стран, разрабатывающих БЛА данного класса. Предполагается, что программа "Акинчи" также позволит собрать данные и испытать технологии, которые "проложат путь" к разработке перспективного ударного БЛА к 2027 году.