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ЦАМТО

Концерн "Калашников" доработал новейший автомат АК-12

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Автомат АК-12
Автомат АК-12.
Источник изображения: © REUTERS/Sergei Karpukhin

ЦАМТО, 20 августа. Концерн "Калашников" доработал новейший автомат АК-12 и в ближайшее время начнет поставки военным в новом исполнении, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.

"По результатам войсковой эксплуатации автоматов АК-12 в частях и подразделениях МО мы уже внедряем конструктивные изменения, улучшающие эргономику оружия, повышающие удобство его эксплуатации. В ближайшее время в войска пойдут автоматы АК-12 в новом исполнении", – сказал "РИА Новости" Д.Тарасов.

По его словам, совершенствование любого нового образца стрелкового оружия – это непрерывный процесс у любого производителя, который, как правило, занимает годы. "Наше предприятие и впредь будет предельно внимательно относиться к пожеланиям заказывающих ведомств", – пояснил гендиректор концерна.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
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1 комментарий
№1
21.08.2020 11:31
Слов нет, одни междометья...
Цитата, q
По результатам войсковой эксплуатации автоматов АК-12 в частях и подразделениях МО мы уже внедряем конструктивные изменения,
А куда девать уже поставленные в счёт 2020 года то ли 30тыс, то ли 50тыс этих "выкидышей"?!
Цитата, q
совершенствование любого нового образца стрелкового оружия – это непрерывный процесс у любого производителя, который, как правило, занимает годы
То есть, концерн оговаривает право ещё несколько лет поставлять некондицию?!
Я не против. Но только если это будет за личный счёт Тарасова и Криворучко.
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