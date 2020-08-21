ЦАМТО, 20 августа. Концерн "Калашников" доработал новейший автомат АК-12 и в ближайшее время начнет поставки военным в новом исполнении, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.

"По результатам войсковой эксплуатации автоматов АК-12 в частях и подразделениях МО мы уже внедряем конструктивные изменения, улучшающие эргономику оружия, повышающие удобство его эксплуатации. В ближайшее время в войска пойдут автоматы АК-12 в новом исполнении", – сказал "РИА Новости" Д.Тарасов.

По его словам, совершенствование любого нового образца стрелкового оружия – это непрерывный процесс у любого производителя, который, как правило, занимает годы. "Наше предприятие и впредь будет предельно внимательно относиться к пожеланиям заказывающих ведомств", – пояснил гендиректор концерна.