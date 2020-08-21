Северный флот готовится к обеспечению испытаний новейших малых ракетных кораблей

ЦАМТО, 20 августа. В главную базу Северного флота – город Североморск – 19 августа прибыл малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 Балтийского флота "Зеленый дол" – четвертый корабль модернизированной серии "Буян-М", который оснащается крылатыми ракетами "Калибр".

В тот же день в Северодвинск прибыл построенный для Балтийского флота МРК "Одинцово", также оснащенный "Калибрами". Это первый корабль проекта 22800.

После соответствующей подготовки в обеспечении сил Северного флота экипажи новейших малых ракетных кораблей приступят к испытаниям комплексов ракетного вооружения в акваториях Баренцева и Белого морей.

Малые ракетные корабли совершили переход на Северный флот по внутренним водным коммуникациям и системе Беломорканала.

На прошлой неделе аналогичный переход в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота совершил головной патрульный корабль проекта 22160 Черноморского флота "Василий Быков", который также в обеспечении сил Северного флота будет проводить испытания систем морского оружия в акватории Белого моря.

Северный флот имеет богатейший опыт по обеспечению испытаний новейших кораблей и подводных лодок, в том числе с выполнением практических стрельб различными комплексами вооружения. Только в этом году силы Северного флота обеспечили испытания и выполнение ракетных стрельб новейшим ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Князь Владимир" и продолжают обеспечивать испытания головной многоцелевой атомной подводной лодки проекта 885М ("Ясень-М") "Казань", сообщает пресс-служба Северного флота.