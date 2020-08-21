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Российская газета

Начались экспортные поставки автомата АК-12

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Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Новые российские автоматы АК-12 пошли на экспорт.

Об этом РИА Новости сообщил гендиректор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов. Отмечается, что сейчас речь идет о странах ближнего зарубежья. Однако государства, в которые экспортируются автоматы, пока не называются.

По словам Дмитрия Тарасова, обязательства по поставкам АК-12 для нужд Минобороны РФ за 2020 год уже выполнены. Компания начала работать над заказами на 2021-й год.

На базе АК-12 , принятого на вооружение в конце 2018 года, предполагается выпускать оружие разного калибра и назначения. Причем автоматы могут производиться в военной и гражданской версиях.

Масса АК-12 составляет 3,2 килограмма без магазина, скорострельность - 700 выстрелов в минуту. Прицельная дальность - 1000 метров.


Михаил Русин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
21.08.2020 11:34
Цитата, q
Новые российские автоматы АК-12 пошли на экспорт.
Такие же неудачные, про которые вот тут? Решили совсем добить репутацию Калашникова?
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