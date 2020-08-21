Начались экспортные поставки автомата АК-12

Новые российские автоматы АК-12 пошли на экспорт.

Об этом РИА Новости сообщил гендиректор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов. Отмечается, что сейчас речь идет о странах ближнего зарубежья. Однако государства, в которые экспортируются автоматы, пока не называются.

По словам Дмитрия Тарасова, обязательства по поставкам АК-12 для нужд Минобороны РФ за 2020 год уже выполнены. Компания начала работать над заказами на 2021-й год.

На базе АК-12 , принятого на вооружение в конце 2018 года, предполагается выпускать оружие разного калибра и назначения. Причем автоматы могут производиться в военной и гражданской версиях.

Масса АК-12 составляет 3,2 килограмма без магазина, скорострельность - 700 выстрелов в минуту. Прицельная дальность - 1000 метров.

Михаил Русин