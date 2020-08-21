Секретную базу китайских подлодок сфотографировали со спутника

Image shows Chinese submarine entering mysterious cave facility at South China Sea naval base: https://t.co/NYmO1582mR — The War Zone (@thewarzonewire) August 19, 2020

Со спутника сделали редкий снимок китайской подводной лодки. На нем видно, как субмарина входит в таинственную систему подводных пещер на военно-морской базе Юлинь на острове Хайнань.

Огромная военно-морская база Юлинь является одним из важнейших стратегических объектов в регионе. Здесь базируется подводный флот с ядерными баллистическими ракетами, пишет издание The Drive. Она расположена на северной окраине Южно-Китайского моря. К востоку - ворота в открытый Тихий океан и Тайвань. Самая интригующая особенность этого сооружения - таинственная подводная пещера, встроенная в склон горы.

Снимок необычен тем, что впервые удалось запечатлеть, как подводная лодка заходит на базу. Остальные доки пусты. Другие подлодки на изображении не видны. Непонятно и какой тип субмарины попал на снимок. В The Drive предполагают, что это была подводная лодка "Шань" проекта 093.

Светлана Цыганкова